Campeão com Raphael Veiga e Rony, Tiago Nunes exalta capacidade da dupla

O técnico Tiago Nunes renovou contrato até o final de 2025 com o Universidad Católica do Chile. Mas os maiores feitos na carreira até aqui estão no Athletico-PR. Conquistou títulos inéditos como a Copa Sul-Americana (2018) e a Copa do Brasil (2019). Ele destaca o papel fundamental de dois jogadores-chave em sua campanha vitoriosa: Raphael Veiga e Rony.

Para o treinador, Veiga possui todas as qualidades de um grande meia, com técnica refinada, precisão nas bolas paradas e uma capacidade dinâmica em campo. Apesar de ser visto como um camisa 10 no Brasil, ele é apontado por alguns como um potencial camisa 8 na Europa, por sua versatilidade e leitura de jogo.

"O Raphael Veiga estava emprestado pelo Palmeiras ao Athetico, e volta ao Palmeiras como um jogador campeão (Sul-Americana-2018). Mas quando retorna, joga pouco. Ele vem a jogar mesmo com a chegada do Abel. Eu já dei algumas entrevistas para alguns meios de comunicação da Itália, da Espanha, da Inglaterra, e quando me perguntam de alguns jogadores que o mercado europeu podia estar de olho, eu sempre cito o Raphael Veiga, é um jogador que é pouco valorizado".

Tiago Nunes pondera que o futebol mundial, especialmente nas grandes ligas, não valoriza mais a figura clássica do camisa 10, como no passado, quando craques como Zico e Riquelme centralizavam as ações. Ele observa que o jogo se tornou mais coletivo e físico, exigindo que os jogadores ocupem diferentes espaços no campo e dividam as responsabilidades de criação e marcação. Ele acredita que Veiga, por sua capacidade de se adaptar a diferentes funções em campo, teria grande sucesso não só na seleção brasileira, mas também no futebol europeu, onde seu estilo de jogo seria valorizado.

Raphael Veiga, do Palmeiras, durante treino da seleção brasileira em Belém (PA) Imagem: Vitor Silva/CBF

"O Veiga tem todos os atributos que um jogador dessa posição deveria ter. Conversei, inclusive, com ele sobre isso. Outros treinadores que trabalharam com ele disseram que na Europa ele seria camisa 8, não seria 10. Por essa característica dele de ser um jogador dinâmico, mas que eles entendem que não seria esse jogador mais próximo do gol. Não sei efetivamente a razão, porque nunca trabalhei na Europa. Mas o Raphael Veiga tem todas as condições, não só de fazer parte do plantel na seleção brasileira, e, sim, poderia, tranquilamente, na minha opinião, render fora do Brasil, no mercado europeu".

Rony, outro jogador que brilhou sob o comando de Tiago Nunes no Athletico-PR, também teve um papel transformador em sua carreira ao ser reposicionado por Abel Ferreira no Palmeiras. Inicialmente utilizado como ponta, Rony foi adaptado para atuar mais centralizado, algo que potencializou seu desempenho e o tornou uma peça-chave nas conquistas recentes do clube paulista.

Rony comemora gol do Palmeiras sobre o Botafogo-SP em jogo da Copa do Brasil Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

"O Rony foi um jogador que se destacou muito naquela temporada. Chegou no Palmeiras como esse jogador de extremo e acaba não tendo continuidade, mas com a chegada do Abel, utilizando ele principalmente como esse centroavante, acaba potencializando ele numa posição que talvez ninguém tivesse utilizado antes, então tem muito mérito do Abel nesse desempenho dele".

Tiago Nunes destacou que, embora o trabalho do técnico Abel Ferreira tenha sido crucial para o desenvolvimento de Rony, o que realmente fez a diferença foi a capacidade do atacante de superar desafios na vida, demonstrando determinação, persistência e força pessoal em sua trajetória

Tiago Nunes, técnico do Athletico, é jogado ao alto após conquistar a Copa do Brasil 2019 Imagem: Pedro H. Tesch/AGIF

"O Rony foi tão determinante para o Palmeiras em conquistas importantes, nacionais e internacionais. É um jogador extraordinário e uma pessoa ainda melhor, um cara que representa em campo tudo o que ele passou na vida pessoal para chegar a ter esse nível. Um jogador que todos já sabem a história dele, de onde saiu, os apertos que passou, para conseguir chegar nesse nível, e quando está em campo, ele representa um pouco disso, porque é um cara que dá a vida, se esforça".

Rony, do Palmeiras, comemora seu gol com Raphael Veiga em jogo contra o Corinthians pelo Paulistão Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Tiago Nunes destaca o impacto emocional que Rony e Veiga tiveram em sua trajetória no Athletico-PR. Ele guarda com carinho os momentos compartilhados com esses jogadores, exaltando não apenas suas qualidades técnicas, mas também sua dedicação e crescimento pessoal. Para Tiago, ambos representam a essência de jogadores que superaram desafios pessoais e profissionais para alcançar o sucesso, e ele expressa gratidão por ter feito parte desse capítulo vitorioso na história do clube.

"Eu tenho uma gratidão com esse menino (Rony) e com o próprio Raphael Veiga, e com os jogadores que estiveram comigo nesses momentos tão marcantes que eu levo para toda a vida".