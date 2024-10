Tenistas do Time RTB vão às finais do Australian Open Juniors Series South America

O Time RTB tem três tenistas nas finais do Australian Open Juniors Series South America, que está sendo disputado no Rio de Janeiro e que garante aos campeões da chave feminina e masculina um convite (wild card) para o Australian Open Junior em 2025. Pietra Rivoli e Nauhany Silva disputam a final feminina, neste sábado, a partir das 9h30 (de Brasília), enquanto Pedro Dietrich enfrenta Leonardo Storck, às 11h. Ambas as partidas com transmissão ao vivo da ESPN.

A gaúcha Pietra Rivoli, de 16 anos, repete até aqui o mesmo resultado do ano passado, quando foi finalista do torneio e esteve a um passo do Grand Slam juvenil. Nesta sexta-feira, na semifinal, Pietra passou pela companheira do Time RTB, a também gaúcha Ana Cruz, por 6/4 6/3.

"Eu e a Ana nos conhecemos desde pequenas, mas essa foi a primeira vez que enfrentei ela em uma partida valendo. Tive que lutar muito para ganhar esse jogo e acho que consegui ser um pouco mais resiliente nos momentos importantes", explicou.

Na final, neste sábado, Pietra enfrenta outra amiga e parceira do Time RTB, a paulista Nauhany Silva, de 14 anos, que passou pela peruana Micaela Moro Pleuss, por 6/0 6/2.

"Evoluí muito do ano passado para cá, venho treinando e melhorando muito. A Naná é uma das minhas amigas mais próximas, dividimos quarto, viajamos juntas, e será a primeira vez que vamos nos enfrentar. Vai ser muito interessante, nos conhecemos há bastante tempo, e esperar para ver o que vai acontecer", contou Pietra.

Naná, que este ano venceu o Roland-Garros Juniors Series e disputou o Roland Garros Junior, espera conquistar desta vez a vaga para o Grand Slam australiano. "Estou me sentindo bem confiante, amanhã jogo com uma amiga minha, parceira de treino, espero jogar bem e solta para buscar o título", afirmou.

Na semifinal masculina, o gaúcho Pedro Dietrich, de 15 anos, fez um duelo bastante disputado contra o catarinense Carlos Lino, que foi decidida no terceiro set, com parciais de 4/6 6/2 6/3. Na decisão, neste sábado, ele enfrenta o mato-grossense Leonardo Storck.

"Encarar essa final como todos os outros jogos, dar meus 100%, firme e com confiança", disse.

Léo Azevedo, diretor-técnico do Rede Tênis Brasil, avalia a participação do Time RTB no torneio, que contou, além dos três finalistas, com Ana Cruz (semifinalista) e Pedro Chabalgoity (quadrifinalista).

"Muito feliz pela participação de todos. O máximo que poderíamos ter no torneio eram três finalistas e atingimos esse objetivo. Também estou muito contente pela performance deles ao longo do torneio. Mais importante que o resultado é acompanhar a melhora deles jogo a jogo".