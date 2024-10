'Filipe Luís teve noite de Titinho no Flamengo', ironiza RMP

Durante o Fim de Papo desta sexta (18), Renato Maurício Prado criticou o trabalho de Filipe Luís na derrota do Flamengo diante do Fluminense por 2 a 0, pelo Brasileirão.

Na opinião de RMP, Filipe Luís errou em vários sentidos - ao poupar os titulares, ao escalar mal os 11 iniciais e ao demorar nas substituições. O jornalista apontou que o técnico, que já teve seu trabalho comparado ao de Jorge Jesus, foi mais parecido com Tite.

Ontem o Filipe Luís teve um dia de Tite, não de Mister. Lembrou muito o professor Adenor, jogou como se fosse o Titinho, o que não é nada aconselhável. [...] O Filipe Luís começou a errar quando se dobrou à diretoria na história de poupar para pensar na Copa do Brasil. Ele deveria ter levado os titulares pelo menos para o banco, para fazer como o Arias [do Fluminense]. [...] Mas ele errou muito mais, errou na escalação. Léo Ortiz estava jogando uma barbaridade na zaga. Aí, ele tira da zaga e põe de volante. [...] E o Alcaraz jogou mais avançado do que na posição em que ele se destacou.

Renato Maurício Prado

