Corinthians, Gaviões e Caixa se reúnem nesta sexta para assinar protocolo de intenções para quitar Arena

O projeto do Gaviões da Fiel para a quitação da Neo Química Arena segue a todo vapor. Nesta sexta-feira, a torcida organizada, junto com o próprio Corinthians e a Caixa Econômica Federal, assinará um protocolo de intenções para a quitação do estádio, em um encontro que será realizado às 16h (de Brasília), na Avenida Paulista, em São Paulo.

Após a assinatura entre as partes, o Gaviões irá trabalhar para que, em breve, anuncie a plataforma, o site e a chave PIX que será utilizada no projeto. Os pagamentos serão feitos diretamente para uma conta da Caixa, sem a possibilidade de movimentação pelo Gaviões ou pelo Corinthians.

Em nota, o Gaviões disse que a Caixa "apoia os esforços entre a torcida organizada e o clube na busca de alternativas para que a Fiel Torcida possa contribuir financeiramente para a quitação da dívida do estádio".

Na reunião desta sexta, estarão presentes o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha; o presidente da CAIXA, Carlos Vieira; e a diretoria do Corinthians e dos Gaviões da Fiel.

Veja a nota oficial divulgada pelos Gaviões da Fiel nesta sexta-feira:

"GAVIÕES, CORINTHIANS E CAIXA ASSINAM PROTOCOLO DE INTENÇÕES PARA QUITAÇÃO DA ARENA

Nesta sexta-feira (18), às 16h, a diretoria do Gaviões da Fiel, juntamente com a Caixa e a diretoria do Corinthians, assinam o Protocolo de Intenções referente à dívida contraída pela Arena Itaquera S.A. junto ao banco.

A Caixa apoia os esforços entre a torcida organizada e o clube na busca de alternativas para que a Fiel Torcida possa contribuir financeiramente para a quitação da dívida do estádio.

Após a assinatura, o Gaviões irá trabalhar para anunciar a plataforma, o site e a chave PIX, permitindo que os pagamentos sejam feitos diretamente na conta da Caixa, sem a possibilidade de movimentação da conta pelo Gaviões ou pelo Corinthians.

Mais uma vez, Fiel: não caiam em golpes. A assinatura não significa que já exista uma chave PIX para transferência, no momento oportuno com o lançamento oficial da campanha, será divulgado a chave em nossas redes sociais.

Obs: após a assinatura das autoridades, atenderemos à imprensa.

Gaviões da Fiel Torcida"