Com volta de trio, São Paulo se reapresenta e abre preparação para encarar o Criciúma

Após folgar na última quinta-feira (17), o elenco do São Paulo se reapresentou aos treinos no CT da Barra Funda. Na manhã desta sexta-feira (18), com o retorno do trio de convocados, o Tricolor abriu a preparação para enfrentar o Criciúma, em compromisso válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo pôde contar com o reforço de três jogadores nesta sexta-feira. Jamal Lewis (Irlanda do Norte), Bobadilla (Paraguai) e Ferraresi (Venezuela), que estavam com suas respectivas seleções durante a data Fifa, estão de volta aos treinos no CT são-paulino. O trio participou da atividade inteira e fica à disposição.

O treinamento ainda contou com uma visita especial. Ídolo do São Paulo, o ex-zagueiro Miranda marcou presença nas dependências do CT da Barra Funda para acompanhar os trabalhos desta sexta-feira e reencontrar alguns de seus ex-companheiros de equipe.

Os jogadores que atuaram por mais tempo contra o Vasco realizaram um cronograma de recuperação, com exercícios de mobilidade e força, além de uma corrida. Os demais atletas fizeram um circuito de atividades físicas no gramado e então partiram para o treino com bola, que contou com com foco em fundamentos técnicos e um ensaio de finalizações. Por fim, houve ainda enfrentamentos em campo reduzido, alternados com exercícios aeróbicos intermitentes.

Para a partida contra o Criciúma, o São Paulo terá uma nova ausência. O lateral esquerdo Welington recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Vasco, na última quarta-feira, e precisará cumprir suspensão. Já Alisson e Pablo Maia seguem no DM.

Em contrapartida, o técnico Luis Zubeldía terá o retorno de três peças importantes para escalar a equipe. Alan Franco, Arboleda e André Silva, que cumpriram suspensão na última rodada, voltam a ficar disponíveis para o treinador.

O elenco são-paulino ainda terá mais oito dias até o embate e retoma os treinos na manhã deste sábado. O São Paulo, porém, visita o Criciúma apenas no próximo sábado (26), a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina (SC), pela 31ª rodada da Série A.

O São Paulo ganhou uma esperança a mais na briga por um lugar no G4. O Tricolor venceu o Vasco e chegou aos 50 pontos, ficando na quinta colocação. Rival direto na luta por uma vaga direta na Libertadores do ano que vem, o Flamengo perdeu para o Fluminense. Agora, o time paulista viu a diferença cair para apenas um ponto, mas o Rubro-Negro carioca ainda tem um jogo a menos.