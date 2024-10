Com fim eletrizante, Botafogo empata com Criciúma e pode ver Palmeiras colar na liderança do Brasileiro

O Botafogo recebeu o Criciúma pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite desta sexta-feira, e, com um fim de jogo eletrizante, não conseguiu passar de um empate em 1 a 1, no Maracanã. Tiquinho Soares e Felipe Vizeu marcaram os gols do jogo.

O tropeço em casa abre a chance para o vice-líder Palmeiras, que enfrenta o Juventude no próximo domingo, encostar no topo da tabela de classificação. Com o ponto conquistado, o Botafogo segurá líder ao final da rodada com 61 pontos, mas o Verdão, com 57, pode ir a 60 e ficar só um ponto atrás.

Para o Criciúma, com 36 pontos e na luta para conquistar uma vaga na Sul-Americana, um ponto fora de casa contra o líder teve gosto de vitória.

O Botafogo agora vai virar a chave para focar suas atenções no confronto com o Peñarol, pela Libertadores. O Alvinegro e os uruguaios disputarão uma vaga na final a partir da próxima quarta-feira, no Engenhão. Pelo Brasileiro, a equipe carioca só entra em campo no sábado, dia 26 de outubro, contra o Bragantino, no Nabi Abi Chedid. No mesmo dia, o Criciúma receberá o São Paulo, no Heriberto Hulse.

O JOGO

O primeiro tempo no Maracanã foi bastante movimentado, mas sem grandes emoções. O Criciúma foi a campo com uma estratégia clara: se defender e buscar o gol no erro do adversário. Com um esquema defensivo bem montado, com duas linhas compactas e marcação dupla nos principais nomes do Alvinegro, os catarinenses conseguiram bloquear o Fogão e o goleiro Gustavo teve pouco trabalho nos primeiros 45 minutos.

Apesar do amplo domínio da posse de bola e grande precisão nos passes, o Botafogo não construiu sequer uma chance clara de gol no primeiro tempo. Com dificuldades para penetrar na área adversária, os alvinegros tentaram os chutes de longe, mas abusaram da má pontaria.

O segundo tempo começou com a melhor chance do jogo no primeiro minuto. Luiz Henrique recebeu na direita, deixou o marcador para trás, foi à linha de fundo e cruzou rasteiro na área. Vitinho, de frente para o gol, completou de primeira, mas errou o alvo e mandou pela linha de fundo.

O Fogão chegou perto novamente aos 14 minutos em bela jogada de Savarino, pela ponta direita. Assim como no lance anterior, ele foi ao fundo e cruzou rasteiro no meio da área. Almada bateu de primeira e a bola explodiu no lateral Claudinho. No rebote, Luiz Henrique acertou um balaço e Gustavo voou para fazer grande defesa e salvar o Criciúma.

Com 25 minutos, o desgaste começava a pesar sobre as duas equipes e os treinadores iniciaram as substituições. O panorama do jogo seguia o mesmo: um ataque contra defesa com esporádicas escapadas do Criciúma.

O tempo foi passando e a torcida ficando ansiosa. O gol do Botafogo, porém, acabou saindo aos 46 minutos. Cuiabano levantou na área da esquerda. O goleiro Gustavo não achou a bola e Igor Jesus cabeceou para o meio. Tiquinho Soares, também de cabeça, completou para a rede.

A torcida botafoguense ainda comemorava quando o Criciúma não se deu por vencido e chegou ao empate. Num contra-ataque de quatro contra quatro, Bolasie cruzou da direita e Felipe Vizeu marcou da cabeça e acabou com a festa alvinegra.

No último lance do jogo, em escanteio da esquerda, o Botafogo marcou em um lance confuso na pequena área. O assistente assinalou o toque de mão de um jogador do Bota e o gol foi anulado.

Fim de jogo: Botafogo 1 x 1 Criciúma. ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/AgfjJzeUBf ? Botafogo F.R. (@Botafogo) October 19, 2024

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 1 X 1 CRICIÚMA

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 18 de outubro de 2024 (Sexta-feira)



Horário: 20h(de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)



Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Daniel Luis Marques (SP)



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (SP)



Cartões amarelos: Allano, Felipe Vizeu (Criciúma)

Gol



BOTAFOGO: Tiquinho Soares, aos 46min do 2º tempo



CRICIÚMA: Felipe Vizeu, aos 49 do 2º tempo

BOTAFOGO: John, Vitinho (Carlos Alberto). Adryelson, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas (Tchê Tchê) e Thiago Almada (Tiquinho Soares); Luiz Henrique, Igor Jesus e Jefferson Savarino (Eduardo)



Técnico: Artur Jorge

CRICIÚMA: Gustavo, Claudinho (Jonathan), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Miguel Trauco; Meritão (Barreto), Ronald, Fellipe Mateus (Walisson Maia) e Marcelo Hermes; Arthur Caíke (Bolasie) e Allano (Felipe Vizeu)



Técnico: Cláudio Tencati