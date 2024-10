Com retorno de André Ramalho, Corinthians está pronto para enfrentar Athletico-PR; veja escalações

O Corinthians está definido para enfrentar o Athletico-PR pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Para o duelo, o Timão terá o retorno do zagueiro André Ramalho, enquanto Fagner inicia o confronto no banco de reservas. Ambos cumpriram suspensão no empate por 2 a 2 com o Internacional.

O técnico Ramón Díaz optou por dar sequência a Matheuzinho na lateral direita. De resto, o treinador manteve a base da equipe que vem atuando na temporada.

Assim, o Corinthians está escalado com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Para o duelo contra o Furacão, a principal baixa do Corinthians é o zagueiro Félix Torres, que serviu a seleção equatoriana na data Fifa. Por outro lado, a equipe contará com o volante José Martínez e o atacante Ángel Romero, que voltaram a tempo após defender Venezuela e Paraguai, respectivamente, nas Eliminatórias.

O meia Talles Magno se recuperou de lesão na coxa e figura no banco de reservas do Timão. Já o volante Alex Santana, em reta final de preparação para voltar aos gramados, ainda não fica à disposição.

O Athletico-PR do técnico Lucho Gonzáles está escalado com: Mycael; Thiago Heleno, Gamarra e Belezi; Cuello, Erick, Gabriel e Esquivel; Canobbio, Nikão e Pablo.

A bola rola às 20 horas (de Brasília) em Itaquera.