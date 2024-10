Atlético-MG anuncia biometria facial na compra de ingressos e acesso para jogos na Arena MRV

O Atlético-MG anunciou, nesta quinta-feira, a biometria facial obrigatória na compra de ingressos para jogos na Arena MRV. A novidade será válida a partir do duelo contra o Internacional, no dia 26 de outubro, sábado, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O cadastramento da biometria estará disponível para os torcedores na próxima quarta-feira (23).

O cadastro pode ser feito no site ingressos.galonaveia.com.br. As vendas de ingressos para o duelo contra o Internacional começam na próxima quinta-feira (24), no mesmo site. Ao comprar as entradas, todos os torcedores, inclusive crianças, terão obrigatoriamente que cadastrar sua facial.

Biometria facial na compra de ingressos! ???? Cadastramento estará disponível a partir do próximo dia 23 e já será obrigatório nas vendas para a partida do dia 26, diante do Internacional, pelo Brasileiro, na @ArenaMRV! Para o jogo diante do Inter, como forma de teste, a... pic.twitter.com/Mz3hZMhatJ ? Atlético (@Atletico) October 17, 2024

Ainda para a partida contra o Internacional, o acesso para o setor Setor Brahma Norte da Arena MRV será realizado somente com a biometria facial. Esse será o primeiro teste da tecnologia para acesso ao estádio.

Para a partida contra o River Plate, da Argentina, na próxima terça-feira (22), às 21h30, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores, na Arena MRV, a compra de ingressos e acesso ao estádio seguem sem mudanças.

"A biometria facial está prevista na Lei Geral do Esporte e atende a regulamentação do Ministério Público de MG, além de coibir o cambismo. O sistema de biometria facial é vinculado ao sistema dos órgãos de segurança de Minas Gerais, e atende à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)", destacou o Galo.