Flamengo pode ser exemplo para reconstrução do Corinthians, afirma PVC

O colunista Paulo Vinícius Coelho destacou no De Primeira que o trabalho de Fred Luz, CEO do Corinthians, no Flamengo pode ser um caminho para reconstrução financeira do clube do Parque São Jorge.

Segundo PVC, Fred Luz foi "a chave do cofre" enquanto CEO do Rubro-Negro e pode repetir a fórmula no Timão. "Ele era o cara que abria e fechava a torneira", contou o colunista do UOL.

O Fred Luz não foi só CEO, ele foi diretor do Flamengo no financeiro, no marketing e depois CEO do Flamengo. Tem um exemplo bom que é de quando a diretoria do Flamengo se assustou em 2014 com a possibilidade de rebaixamento e decidiu contratar um técnico que na época ninguém queria, mas se entendeu que era a saída para fugir do rebaixamento, porque todo o resto podia, mas não podia cair, e foram contratar o Luxemburgo. E o Luxemburgo chegou sabendo que a torneira fechou. Houve um momento em que, com a torneira fechada, o Vanderlei começou a dizer que precisava de mais algum jogador e o Fred Luz se colocou e disse: 'não tem mais'. Ele era o cara que abria e fechava a torneira. É isso que pode acontecer no Corinthians.

Na hora que chegar alguém para dizer 'preciso de tanto dinheiro para pagar o Memphis porque a Esportes da Sorte não pagou', aí vai ser dívida. Mas se pedir dinheiro para contratar outro jogador, ele provavelmente vai dizer 'não tem esse dinheiro'. Esquece, não vai contratar. Tem o Ramón Díaz, que custa caro, para que ele resolva os problemas, que foi o que o Fred mandou dizer pro Luxemburgo. Essa interferência ele pode ter no futebol, mas a interferência é exclusivamente abrir ou não abrir o cofre. É ser a chave do cofre. Paulo Vinícius Coelho

