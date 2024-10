Corinthians x Athletico-PR: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pelo Brasileiro

O Corinthians recebe o Athletico-PR na Neo Química Arena nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo é de extrema importância para o Timão, que se encontra na 18ª posição do Brasileirão, com 29 pontos conquistados. Na liga nacional, a equipe comandada por Ramón Díaz vem de derrota por 3 a 1 para o São Paulo fora de casa e empate por 2 a 2 com o Internacional em Itaquera.

A igualdade contra o Colorado teve um sabor amargo para o alvinegro, que ganhava a partida até os instantes finais e teve os planos frustrados pelo atacante Ricardo Mathias.

Para o duelo contra o Furacão, o Corinthians não deve contar com o zagueiro Félix Torres e o atacante Ángel Romero, que serviram suas seleções na data Fifa. Por outro lado, a equipe terá os retornos do lateral direito Fagner e do zagueiro André Ramalho, que cumpriram suspensão na última rodada.

Em relação aos jogadores recuperados do DM, a tendência é que o Corinthians conte com o volante Alex Santana e o meia-atacante Talles Magno. Já José Martínez, como voltou mais cedo da data Fifa por conta de suspensão, é presença certa entre os relacionados.

Se o momento do Corinthians preocupa, o Athletico-PR não vive situação tão diferente. O time hoje comandado por Lucho Gonzáles não sabe o que é vencer no Brasileirão há nove jogos, com seis derrotas e três empates. A equipe se encontra na 15ª posição do Brasileirão, com 31 pontos e dois jogos a menos em relação aos concorrentes na luta contra o Z4.

Para o duelo contra o Timão, Lucho terá os retornos do zagueiro Thiago Heleno e do atacante Pablo, ambos recuperados de dores musculares. Em compensação, o time não vai ter o lateral direito Madson e o defensor Kaique Rocha, suspensos.

No primeiro turno, na Ligga Arena, as equipes empataram por 1 a 1. O meia Christian abriu o placar para os donos da casa, e o zagueiro Cacá deixou tudo igual nos acréscimos da partida. Na ocasião, o Timão era comandado por António Oliveira, enquanto Cuca estava à beira do campo pelo Athletico.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X ATHLETICO-PR



Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 17 de outubro de 2024, quinta-feira



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-Fifa)



Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO-Fifa) e Leone Carvalho Rocha (GO)



VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (Fifa)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Mahteus Bidu; José Martínez, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Memphis Depay



Técnico: Ramón Díaz

ATHLETICO-PR: Mycael; Thiago Heleno, Gamarra e Esquivel; Gabriel, Erick, Fernando e Cuello; Zapelli, Canobbio e Pablo (Mastriani)



Técnico: Lucho González