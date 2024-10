PVC rebate CEO do Corinthians: 'Ninguém precisa ter paciência com devedor'

Paulo Vinícius Coelho rebateu no De Primeira a declaração do CEO do Corinthians, Fred Luz, sobre a dívida com o Cuiabá pela contratação de Raniele.

PVC apontou que ninguém é obrigado a ter paciência com devedor, muito menos quando se trata de concorrente direto contra o rebaixamento no Brasileirão. Na opinião do colunista do UOL, o futebol brasileiro precisa avançar na direção de um fair play financeiro que remodele a relação dos clubes com seus gastos e dívidas.

Eu respeito muito o Fred Luz, conheço bem o Fred Luz, é um grande dirigente, acho muito bom que ele esteja no Corinthians porque ele vai pagar, mas ninguém tem que ter paciência com o devedor, você pode executar a dívida. A situação do Corinthians evidencia que precisa ter uma regra mais definida do que está acontecendo em relação às dívidas de clubes. Não pode o Corinthians estar disputando a mesma faixa de tabela do Cuiabá e o Cuiabá corre o risco de não ter dinheiro para cumprir seus compromissos porque o Corinthians não pagou o Cuiabá. Isso não pode acontecer.

PVC ressaltou que foi o presidente do Corinthians, Augusto Melo, que se comprometeu com valores que não tinha como pagar. Raniele foi contratado no começo da temporada, no início da gestão.

Foram duas coisas que me pegaram nessa declaração. A primeira coisa é que não dá para pagar da maneira como a dívida está comprometida, mas quem comprometeu essa situação foi o Augusto Melo, presidente do Corinthians, porque foi nesta gestão a compra do Raniele — o Augusto Melo se comprometeu com uma coisa que ele não podia pagar. O segundo ponto é a questão da renegociação, você tem que telefonar pro cara e conversar. Ontem, eu conversei com o Cristiano Dresch e ele disse que depois da declaração dele no domingo ninguém do Corinthians telefonou para ele. Aí o cara vai dizer assim: 'ah, mas ele está me chamando de golpista, não vou falar com ele'. Não, você tem uma dívida com o cara, se você precisa de uma renegociação, passa a mão no telefone e liga. Paulo Vinícius Coelho

O que aconteceu

O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresh, afirmou no último domingo (13) que o Corinthians está dando "um golpe no futebol brasileiro". O dirigente reclamou que o clube ainda não pagou Raniele e segue gastando milhões em contratações como a de Memphis Depay.

Em entrevista ao Zona Mista do Hernan, o CEO do Corinthians, Fred Luz, respondeu a declaração e afirmou que o presidente do Cuiabá "exagerou e muito". Ele admitiu que o Timão não tem como pagar suas dívidas e pediu "boa vontade e compreensão" aos credores.

O que disse Fred Luz

Não é que o clube seja caloteiro, aí vou pedir licença para o Cristiano e dizer que ele exagerou e muito. No momento adequado essas respostas serão dadas. O que tem é um descasamento entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas do clube no curto prazo. Nós vamos precisar da compreensão, inclusive do Cristiano, sei que foi tentado isso mas não se chegou a um bom termo, mas acredito que se chegará. Porque é inviável o Corinthians pagar da forma que essa dívida está comprometida. O Corinthians precisa, sim, da boa vontade dos credores, mas está muito longe de ser golpe, é uma renegociação.

É possível pagar, manter uma relação e garantir o direito do credor no médio a longo prazo. O problema da dívida do Corinthians é o reescalonamento, e a diretoria do clube está num processo de conversas e renegociação. Tem, sim, uma dificuldade de honrar até mesmo com esses tumultos que eventualmente esses credores trazem para o Corinthians, achando que estão defendendo o interesse particular deles que fazem o Corinthians ser inadimplente com os demais. Fred Luz, CEO do Corinthians, ao UOL

O que disse Cristiano Dresch

A situação do Corinthians é ridícula, né? O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro. Porque não está pagando ninguém e está contratando jogadores, pagando R$ 4 milhões por mês por um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá. Que é muito menos do que eles vão pagar por mês por Depay. Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, à rádio Bandeirantes

