Ídolo do Real Madrid diz que Ronaldo fugia da balança: 'Não se pesava'

Imagem: Neal Simpson - PA Images via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

O ex-meia Guti, ídolo do Real Madrid, afirmou que Ronaldo Fenômeno era o único jogador do elenco que não se pesava durante o comando de Fabio Capello, entre 2006 e 2007.

O que aconteceu

Guti contou que o técnico italiano era obcecado com o peso dos jogadores e que levava pessoalmente uma balança antes dos treinos. O ex-jogador de 47 anos deu a declaração em entrevista ao programa espanhol El Chiringuito.

Ele afirmou que apenas um atleta do elenco recusava a pesagem. O ídolo do Real relatou que o treinador fazia o controle minucioso do peso e que chamava a atenção dos jogadores se passassem "meio quilo" na balança.

Guti disse que não revelaria o nome, mas acabou soltando que era Ronaldo: "Capello podia falar o que quisesse". O ex-jogador acrescentou que o brasileiro frisou que não se pesava e que "não acontecia nada".

Ronaldo Nazário disse que não se pesava. Essa é a realidade. E é isso... e não foi pesado. Capello podia dizer o que quisesse, mas Ronaldo não se pesava. E nada acontecia. Guti

Ronaldo, que brigou contra o peso no final da carreira, defendeu o Real por cinco anos. Ele chegou ao clube para a temporada de 2002/03 e deixou o clube no início de 2007, quando Capello ainda treinava a equipe. Enquanto atuava pelo clube, o atacante foi multicampeão e eleito melhor do mundo.