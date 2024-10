Brasil pode passar vergonha na Copa se repetir 1º tempo, diz Alicia Klein

Em participação no Fim de Papo especial desta terça (15), a comentarista Alicia Klein disse que a goleada sobre o Peru em casa pode ser considerada "meio obrigatória".

A jornalista opinou que o primeiro tempo da seleção foi muito ruim e pode indicar até mesmo que o Brasil passaria vergonha na Copa do Mundo. Para Alicia, os comandados de Dorival melhoraram bastante depois das mudanças no segundo tempo.

Não tenho dúvida que iremos para a Copa do Mundo, mas acho que a gente pode passar uma certa vergonha se continuar jogando o futebol que apresentou especialmente no primeiro tempo. É um bom resultado para o Brasil. Começa o returno com um 4 a 0 dentro de casa, mas não deixa de ser meio obrigatório, afinal foi contra o último colocado das eliminatórias, jogando em Brasília, para mais de 60 mil pessoas. E foi um futebol lento e sem coragem, faltando vigor para a seleção brasileira. No segundo tempo, especialmente depois das alterações [...] deu um pouco mais de ânimo. Mas falta muito para se animar com a Copa.

Alicia Klein

Geração é boa? 'Talvez seja hora da sandália da humildade', diz Alicia

Na opinião de Alicia, desde a passagem de Tite, a seleção brasileira não apresenta um futebol que convence. A jornalista ponderou que é importante avaliar o quanto de culpa é dos treinadores e o quanto pode ter a ver com os jogadores.

Endrick é o grande perdedor da Data Fifa, diz Vitor Guedes

Na opinião de Vitor Guedes, a culpa não é do próprio Endrick, mas de Dorival, que apostou em outros jogadores da posição. O jornalista entende que o atacante do Real Madrid pode nem ser convocado para a próxima rodada das eliminatórias.

Assista ao Fim de Papo na íntegra