Transmissão ao vivo de Alemanha x Holanda: veja onde assistir

Alemanha e Holanda medem forças hoje (14), às 15h45 (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique (ALE), em confronto válido pela quarta rodada da Liga das Nações.

Onde assistir ao vivo? O jogo será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com a disponibilidade da plataforma).

A partida vale a liderança do Grupo 3. A Alemanha é a líder, com sete pontos, enquanto a Holanda vem logo atrás, com dois pontos a menos.

As duas seleções estão invictas. O confronto direto entre elas, na segunda rodada, terminou empatado em 2 a 2.

A Alemanha vem de vitória por 2 a 1 contra Bósnia-Hezergóvina. Já a Holanda empatou com a Hungria em 1 a 1.

Alemanha x Holanda -- Liga das Nações