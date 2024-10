Inter trabalha finalizações com foco no Gre-Nal pelo Campeonato Brasileiro

O Internacional continou, nesta segunda-feira, sua preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro. Em meio à Data Fifa, o Colorado realizou uma atividade de um contra um no CT Parque Gigante. Os comandados de Roger Machado voltam a campo no próximo sábado, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Grêmio, pela 30ª rodada do torneio nacional, no Beira-Rio.

Em sexto lugar na tabela do Brasileirão, com 46 pontos, o Inter busca se aproximar do G4 para garantir vaga direta para a próxima edição da Libertadores. O clube está há nove partidas sem perder na competição. Na última rodada, conseguiu um empate no final, contra o Corinthians, fora de casa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sport Club Internacional (@scinternacional)

Para o Gre-Nal, Roger Machado terá as ausências de Thiago Maia, suspenso após levar o terceiro amarelo no último confronto, e de Gabriel Mercado, que rompeu os ligamentos do joelho e está fora do restante da temporada. Além deles, Agustín Rogel, Fernando e Borré seguem se recuperando de lesões e são dúvidas.

Durante o período de treinos, o técnico colorado também não está contando com as presenças do goleiro Rochet e do atacante Enner Valencia, convocados para a disputa das Eliminatórias. Já o jovem Gustavo Prado realiza um trabalho com a Seleção Brasileira sub-20.