Guardiola revela maior rival de sua carreira como treinador

Neste domingo, o técnico Pep Guardiola esteve presente na cerimônia de reavaliação da Licença PRO da UEFA e revelou qual o maior rival de sua carreira. Trata-se do Liverpool comandado pelo treinador Jurgen Klopp, que travou uma grande disputa com o Manchester City no futebol inglês.

"No que toca a rivalidade, o Liverpool de Jurgen Klopp foi o maior adversário que enfrentei na vida. Não apenas na forma como jogavam, mas porque era muito difícil de vencê-los. Por isso é que dou muitos créditos aos meus jogadores", disse.

Klopp deixou o Liverpool ao final da última temporada europeia. Enquanto esteve nos Reds, eles se enfrentaram 22 vezes, com oito vitórias para o alemão, sete para o espanhol e sete empates.

Os dois treinadores marcaram uma batalha histórica no futebol inglês. Além de cada um ter conquistado uma Liga dos Campeões em seus respectivos clubes, eles disputaram por diversos anos o título da Premier League. Apesar de Guardiola ter ganhado o troféu mais vezes (6), Klopp encerrou um jejum de 30 anos do Liverpool ao ser campeão em 2020 e virou ídolo do clube.

Anteriormente, os treinadores tiveram uma grande embate no futebol alemão, com Guardiola no Bayern de Munique e Klopp no Borussia Dortmund. Ao todo, eles se enfrentaram 30 vezes na carreira, o atual técnico do Manchester City tem uma pequena desvantagem: perdeu 12 jogos, venceu 11 e empatou sete.