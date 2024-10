CR7 comete gafe com ex-clube em conversa com novo goleiro do Barcelona

Cristiano Ronaldo acabou debochando de um ex-clube em uma declaração durante conversa com Wojciech Szczesny, novo goleiro do Barça.

O que aconteceu

CR7 brincou sobre o retorno do polonês aos gramados: "Teve que se aposentar para ir a um clube grande". O goleiro de 34 anos havia anunciado sua aposentadoria no final da temporada passada, mas fechou com o clube catalão pouco mais de um mês depois para ocupar a vaga do lesionado Ter Stegen.

O atacante fez o comentário ao se encontrar com Szczesny no jogo entre Polônia e Portugal, pela Liga das Nações. CR7, que foi titular e fez gol na vitória por 3 a 1, teve a interação com o goleiro, que não foi convocado, no interior do Estádio de Varsóvia. O polonês estava acompanhado de crianças, que tiraram foto com o astro português enquanto os adultos conversavam. O momento foi filmado e viralizou nas redes sociais.

Os dois foram companheiros de clube na Juventus por três temporadas, entre 2018 e 2021. Justamente por ter defendido o clube italiano depois de sair do Real Madrid, o comentário de CR7 está repercutindo na imprensa internacional. Szczesny também teve passagens por Arsenal e Roma antes de ficar sete anos na Velha Senhora, onde virou ídolo.

A conversa

Szczesny: "Eu fechei com o Barcelona"

CR7: "Eu sei...

Szczesny: "São seus grandes fãs [meninos], mas não contarei a ninguém (risos)"

CR7: "Tudo bem, está feliz?"

Szczesny: "Sim"

CR7: "Inacreditável, você precisou aposentar para ir a um clube grande..."