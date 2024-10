Novela com Fla se arrasta, e Corinthians luta contra tempo por Hugo Souza

O futuro de Hugo Souza ainda está em xeque no Corinthians, que sinalizou a compra do goleiro junto ao Flamengo e viu, nas últimas horas, a novela ganhar um novo capítulo.

O que aconteceu

Os paulistas notificaram os cariocas sobre a intenção de compra na semana passada. O alvinegro, que mantém Hugo por empréstimo, tem prioridade em uma futura negociação.

O Corinthians propôs quatro parcelas semestrais para adquirir 50% dos direitos do jogador por 800 mil euros (R$ 4,7 milhões). O pagamento começaria a ser feito em janeiro do ano que vem.

O Fla, no entanto, quis uma garantia de pagamento para vender o goleiro e, segundo o jornalista Venê Casagrande, recusou a proposta. O objetivo do rubro-negro é evitar possíveis calotes ou atrasos.

O caso Matheuzinho pesa para a diretoria rubro-negra. Os cariocas alegam que o alvinegro ficou em dívida pelo lateral-direito, que chegou em fevereiro ao CT Joaquim Grava.

A novela envolvendo Hugo Souza virou uma luta contra o tempo ao Corinthians, que pode gastar mais R$ 500 mil se não houver acordo de compra nos próximos dias — a quantia se refere ao pagamento que o clube deve fazer ao Fla para utilizar o jogador no próximo duelo entre as equipes, marcado para o dia 20 de outubro.

Paulistas e cariocas decidirão uma das vagas na final da Copa do Brasil. No embate de ida, com o goleiro em campo, o Fla venceu por 1 a 0 dentro do Maracanã. Quem avançar, encara Atlético-MG ou Vasco na decisão.