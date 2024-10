Carille comanda treino tático, e Santos avança em preparação para enfrentar a Chapecoense pela Série B

Na manhã desta segunda-feira, o elenco do Santos avançou na preparação para o confronto diante da Chapecoense, válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O grupo santista fez o penúltimo treino antes do embate.

No CT Rei Pelé, o técnico Fábio Carille comandou um treinamento tático e começou a esboçar a equipe que entrará em campo no duelo. Na sequência, os jogadores também realizaram um trabalho de bola parada. Já os reservas fizeram uma atividade técnica.

Carille, porém, terá uma dor de cabeça para escalar o time que irá a campo contra a Chapecoense. O treinador precisará lidar com as ausências de três peças do time titular: Gil, Escobar e Diego Pituca. Os defensores cumprem suspensão por acúmulo de cartões amarelos, enquanto o volante está suspenso após ter sido expulso na última rodada.

Em contrapartida, o treinador santista também terá dois retornos importantes. O volante João Schmidt e o lateral Rodrigo Ferreira cumpriram suspensão na vitória de 3 a 2 sobre o Mirassol, no último sábado, e voltam a ficar à disposição.

Já o volante Sandry, que torceu o tornozelo no duelo contra o Mirassol, é dúvida para a partida em Chapecó. Também seguem fora os lesionados João Paulo (ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo), Kevyson (lesão no joelho esquerdo) e Aderlan (ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo).

O elenco santista ainda terá mais uma sessão de treinamentos na manhã desta terça-feira, e, após fechar a preparação, viaja a Santa Catarina. O Santos visita a Chapecoense nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Condá, pela 32ª rodada da Série B.

O Santos assumiu a liderança da Série B na última rodada após vencer o Mirassol em casa. O Peixe está no topo da tabela, com 56 pontos - dois a mais que o Novorizontino, atual segundo colocado.