Alisson inicia processo de transição ao gramado e se aproxima de retorno no São Paulo

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, com uma ótima novidade. Alisson, que se recupera de uma lesão no tornozelo direito, iniciou o processo de transição para o gramado, deixando de trabalhar sob os cuidados dos fisioterapeutas do clube e passando para a supervisão da preparação física.

Alisson passou por uma cirurgia após fraturar o tornozelo direito no duelo com o Grêmio, em julho deste ano. Desde então o jogador vinha se limitando a trabalhos com a fisioterapia do clube, mas teve uma rápida evolução e tem boas chances de voltar a atuar neste ano, algo que inicialmente era descartado.

O treino

Os jogadores começaram o dia com um aquecimento focado em ativação e mobilidade, com fundamentos técnicos. Depois disso, foram divididos em dois grupos.

Parte dos atletas participou de um treino tático comandado pelo técnico Luis Zubeldía, que também promoveu ajustes nas bolas paradas ofensivas e defensivas.

Já o outro grupo de jogadores realizaram um trabalho técnico de enfrentamento em campo reduzido. Essa atividade contou com a supervisão dos auxiliares de Zubeldía.

O São Paulo encerra sua preparação neste terça-feira, no CT da Barra Funda, para enfrentar o Vasco da Gama, quarta, às 21h45 (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.