Alison volta a atuar pelo Santos após um ano e quatro meses e Carille cita "festa no vestiário"

Após um ano e quatro meses longe dos gramados, Alison participou de 15 minutos da vitória do Santos contra o Mirassol por 3 a 2, no último sábado, na Vila Viva Sorte. Foi a primeira partida do volante após lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.

Antes do duelo do último sábado, pela 30ª rodada da Série B do Brasileirão, a última partida de Alison havia sido no dia 10 de junho de 2023, quando o Santos visitou o Coritiba, no Couto Pererira. Na partida, válida pelo Campeonato Brasileiro, o jogador de 31 anos deixou o gramado com dores e, após exames, foi constatada uma lesão no LCA do joelho esquerdo.

"Não é fácil colocar o Alison, por tudo que passou, apesar de estar treinando bem. Um cara que vem de cinco LCA mais um reparo no joelho. Seis cirurgias. E a festa foi muito para ele dentro do vestiário. Praticamente a metade da carreira na fisioterapia. Até acho que o Sandry não ia continuar pelo ritmo do jogo. O jogo estava com uma intensidade muito alta. Tirar o Sandry naquele momento foi por conta do tornozelo", afirmou Fábio Carille, treinador do Santos.

Nesta temporada, Alison havia participado apenas de um jogo-treino, no qual jogou como zagueiro. No Campeonato Paulista, o defensor ainda não estava recuperado e, por isso, não foi utilizado. Já, na Segunda Divisão, ele foi reserva nas partidas contra Botafogo-SP, Novorizontino, Operário-PR, Goiás, Mirassol e Sport no primeiro turno. No returno, ele também ficou no banco contra Paysandu, Amazonas, Brusque, Goiás e o mesmo time do interior paulista.

Histórico recorrente de Alison

Alison tem sido assombrado por lesões desde sua primeira passagem pelo Santos. Logo em sua estreia no profissional do Peixe, em 2011, o jogador rompeu os ligamentos do joelho direito. Quando esteve perto de retornar, ainda durante seu período de recuperação, voltou a sofrer com o mesmo problema.

Em 2013, sofreu um rompimento ligamentar, novamente no joelho direito. Dois anos depois, teve a terceira lesão diagnosticada nos ligamentos do mesmo joelho. Já em 2016, precisou passar por uma artroscopia no menisco medial, de novo no joelho direito.

Após alguns anos sem problemas no joelho, Alison voltou a se machucar em março de 2022, quando ainda defendia as cores do Al-Hazem, da Arábia Saudita. Na ocasião, o volante utilizou as dependências do CT Rei Pelé para se recuperar.

Após retornar ao Peixe em fevereiro de 2023, o jogador chegou a disputar oito partidas com o clube e, em junho, acabou sofrendo o entorse que o tirou não só do restante da última temporada, mas também do início da atual