Finlândia x Inglaterra: veja prováveis escalações e onde assistir à Liga B da Nations League

Um gigante europeu pressionado. Esta é a história da Inglaterra, que entra em campo neste domingo para medir forças com a Finlândia pela quarta rodada do Grupo 2 da Liga B da Liga das Nações da Europa. O duelo acontece no Estádio Olímpico de Helsinque, capital finlandesa.

ONDE ASSISTIR: O confronto terá transmissão da ESPN e da plataforma Disney+ Premium.

Os ingleses perderam de 2 a 1 para a Grécia no meio de semana e aparecem na segunda posição com seis pontos, três a menos que os gregos, que recebe no Estádio Karaiskakis, em Atenas, capital grega, a Irlanda, terceira colocada com três pontos.

A seleção britânica precisa vencer a Finlândia, lanterna sem ter pontuado, sob pena de se afastar de vez da luta pelo acesso para a Liga A. Além disso seria interessante um tropeço dos gregos em casa.

"Nós estamos cientes de nossa responsabilidade e da necessidade de recuperarmos os pontos que perdemos em casa. Uma vitória nos recoloca na briga e nos dará condições de avançarmos mais na frente", disse Lee Carsley, técnico interino da Inglaterra.

Pelo regulamento da Liga B as equipes se enfrentam dentro de seus respectivos grupos em turno e returno. Ao fim, o primeiro colocado avança para a Liga A e o segundo colocado disputa um playoff de acesso com seleções terceiras colocadas da Liga A. O terceiro colocado disputa um playoff com o segundo colocado dos grupos da Liga C tentando evitar o rebaixamento para a Liga D do torneio, que é o destino dos últimos colocados de cada uma das chaves.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Finlândia: Hradecky; Stahl, Hoskonen, Ivanov e Uronen; Schuller e Peltola; Lod, Kamara e Antman; Pukki



Técnico: Markku Kanerva

Inglaterra: Pickford; Walker, Guehi, Colwill, Lewis; Rice, Gallagher; Palmer, Bellingham, Gordon (Saka); Watkins (Kane)



Técnico: Lee Carson

Double delight ? James McAtee completes the late comeback ? pic.twitter.com/xIuHs3Mpc5 ? England (@England) October 11, 2024

Outros duelos na Nations League:

LIGA B



10h Cazaquistão x Eslovênia



13h Finlândia x Inglaterra



15h45 Áustria x Noruega



15h45 Grécia x Irlanda

LIGA C



13h Armênia x Macedônia do Norte



15h45 Ilhas Faroe x Letônia

LIGA D



13h Malta x Moldávia



13h Liechtenstein x Gibraltar