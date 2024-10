Corinthians faz 2 a 0 no Olimpia e vai à semifinal da Libertadores feminina

O Corinthians bateu o Olímpia pelas quartas de final da Libertadores feminina por 2 a 0, em Assunção, no Paraguai. A equipe alvinegra dominou as adversárias e avançou à semifinal da competição.

A equipe do Parque São Jorge é a atual campeã do torneio e briga pela quinta taça continental. Por outro lado, o Olímpia nunca avançou às semis da Libertadores feminina.

Os confrontos das semifinais serão nos dias 15 e 16 de outubro. O Corinthians enfrenta o vencedor da partida entre Santos e Boca Juniors, que ocorre ainda neste sábado (12).

Como foi o jogo

O Corinthians criou várias chances de gol na primeira etapa, mas não conseguiu marcar. Carol Nogueira desperdiçou duas oportunidades claras, enquanto o Olimpia gerou uma confusão que resultou na expulsão do fisioterapeuta corintiano. Depois da pausa, as oportunidades de gol diminuíram. No fim da primeira etapa, a goleira do Olimpia, Saleb, se lesionou e precisou ser substituída.

No segundo tempo, o time alvinegro converteu duas chances logo no início. Gabi Zanotti marcou, mas a arbitragem deu gol contra de Lacoste. Poucos minutos depois, Millene ampliou o placar e deixou o Timão com a vaga encaminhada.

Lances de destaque

1 x 0. Mariza levanta para o segundo pau, onde Gabi Zanotti desvia de cabeça para a pequena área e abre o placar. A arbitragem considerou gol contra de Lacoste.

Timão amplia. Mariza cruza para o segundo pau e Millene se posiciona nas costas da zaga, finalizando cruzado e deixando as Brabas à frente no placar.

Na trave! Aos 35 do segundo tempo, Lacoste cobra falta e bola vai na trave. Apesar disso, este foi uma das poucas ameaças do Olímpia no jogo.

Ficha técnica

Corinthians 2 x 0 Olímpia

CONMEBOL Libertadores Feminina - quartas de final (jogo único)

Data e horário: 12 de outubro de 2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Carfem, em Assunção, no Paraguai

Arbitragem: Stefani Escobar.

Assistentes: Thaity Duarte, Francis Garcia e Elizabeth Tintaya.

Gols: Lacoste (contra, aos 4/2ºT); Millene (6/2ºT).

Cartões amarelos: T. Riso, González Cáceres, Isabela, Peralta, Lucas Piccinato, Gabi Portilho (banco).

Olímpia: Saleb (López), Salazar, Lacoste, T. Riso, Barbosa Doerzbacher, Garcete Aguillar, Arce Fretes, Varela López, Garay (Aguilera), González Cáceres, Peralta (Castellano). Técnico: Rivaldi Ozorio.

Corinthians: Nicole, Isabela, Mariza, Erika (Dani Arias), Yasmim, Ju Ferreira, Yaya (Millene), Gabi Zanotti (Paulinha), Duda Sampaio, Eudimilla (Jaque), Carol Nogueira (Robledo). Técnico: Lucas Piccinato.