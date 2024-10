Brasil chega na 'Copa do fisiculturismo' como 2ª maior potência do mundo

O Brasil se consolidou no cenário internacional e é disparado a segunda maior potência na Copa do Mundo do fisiculturismo.

Brasil em peso no Olympia

O Mr. Olympia, principal competição da modalidade, ocorre neste final de semana em Las Vegas, nos EUA. É a 60ª edição do torneio, que reúne os maiores atletas do fisiculturismo em 11 categorias diferentes.

São mais de 300 fisiculturistas subindo ao palco, entre homens e mulheres. Para disputar um lugar no "Olimpo" do bodybuilding, é necessário ter um cartão profissional e conquistar a vaga ganhando algum dos diversos torneios classificatórios espalhados pelo mundo.

O Brasil é o segundo país com mais atletas no evento, com folga, atrás apenas dos EUA. São 48 brasileiros, 29 homens e 19 mulheres, que fazem com que o país não tenha representantes em apenas uma categoria, a Fitness Olympia. Diogo Montenegro, que era um dos favoritos na Men's Phisiqye, anunciou que desistiu de competir no torneio deste ano.

Francielle Mattos, que ficou conhecida como "Ferrari humana", faturou tri da categoria Wellness do Miss Olympia 2023 Imagem: Divulgação

Os norte-americanos ainda dominam a modalidade, mas já estão ameaçados no posto. O Brasil, inclusive, desbancou os EUA na Wellness, com mais atletas — é a única categoria na qual os estadunidenses não são maioria nem têm campeões. A brasileira Francielle Mattos, conhecida como Ferrari Humana, é hegemônica na categoria, tendo vencido todos os três títulos disputados até então.

O Brasil conta com alguns dos maiores nomes do fisiculturismo, entre eles Ramon Dino. O acreano é o atual vice-campeão da tradicional categoria Classic Physique, e busca finalmente destronar o canadense Chris Bumstead, atual pentacampeão e grande ícone da modalidade.

Brasileiros no Olympia

Mr. Olympia

Rafael Brandão Bruno Santos

212 Olympia

Vitor Alves Porto de Oliveira Marcello Alfonsi Francisco Barrios Vlk Fabricio Moreira

Classic Physique Olympia

Everson Costa Melo Ramon Dino Gabriel Zancanelli Fabio Junio Eric Lisboa Livingstone Livinho Gabriel Pereira Junior Javorski Diego Alejandro Galindo Garavito Matheus Menegate Breno Freire Julio Simões

Men's Physique Olympia

Carlos de Oliveira Kaique Santos Edvan Palmeira Vinicius Mateus Viera Lima Vitor Chaves Matheus Nery Oliveira Emerson Costa Guilherme Gualberto Rafael Oliveira Emmanuel Costa

Wheelchair Olympia

Josué Fabiano Barreto Monteiro

Ms. Olympia

Alcione Santos Barreto Leyvina Rodrigues Barros

Fitness Olympia

Sem brasileiras

Figure Olympia

Leticia Ramos

Bikini Olympia

Luciana de Souza Santos Priscila Rodrigues Angélica Teixeira Elisa Pecini

Women's Physique Olympia

Elisama Benta Zorzetto Caroline Alves dos Santos

Wellness Olympia

Francielle Mattos Isabelle Nunes Giselle Machado Marcela Mattos Rayane Fogal Valquiria Lopes Narla Vilar Daniele Mendonça Eduarda Bezerra Camile Luz

Ranking países Mr Olympia