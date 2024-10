Santos defende invencibilidade contra rivais paulistas na Vila pela Série B

Em busca de afastar as críticas, o Santos recebe o Mirassol pela 31ª rodada da Série B, na Vila Viva Sorte. A equipe defende uma marca em casa contra rivais paulistas na Segunda Divisão.

Até o momento, o Peixe disputou quatro jogos frente a adversários do mesmo estado, com duas vitórias (Guarani e Ituano) e dois empates (Ponte Preta e Novorizontino).

É válido destacar que o Santos mandou a derrota para o Botafogo-SP, por 2 a 1, no Estádio do Café, em Londrina (PR). Considerando duelos na condição de visitante, o Alvinegro Praiano soma dois triunfos (Ponte Preta e Botafogo-SP), um revés (Novorizontino) e duas igualdades (Mirassol e Guarani).

No geral, portanto, o Peixe soma quatro vitórias, duas derrotas e quatro empates contra rivais paulistas. Além do Mirassol, o Santos, ainda, tem pela frente o Ituano, às 19h (de Brasília) do próximo dia 28, no Novelli Júnior.

O duelo, por fim, pode representar a chance do time de Carille melhorar o retrospecto como mandante. Em sexto lugar no quesito, o Santos somou 31 pontos, com nove vitórias, três empates e duas derrotas.

A bola vai rolar para o confronto contra o Mirassol às 18h30 (de Brasília) desse sábado. Com 53 pontos, o Peixe está na segunda colocação, com um a menos do que o Novorizontino, líder. O América-MG, primeiro time fora da zona de acesso, se encontra com 47 unidades.