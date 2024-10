Recuperação de Adson é considerada positiva no Vasco

O Vasco está na expectativa de contar com um reforço no próximo mês. O meia Adson sofreu uma fratura na tíbia e passou por uma cirurgia no começo do mês passado, mas a recuperação tem sido considerada surpreendente.

O prazo de retorno foi estipulado em até 12 semanas. Segundo informações da Super Rádio Tupi, o Vasco confia que o atleta poderia ficar disponível no meio de novembro.

Inicialmente, havia o risco de Adson voltar apenas em 2025 aos gramados. Ele não joga pelo Vasco desde o dia 26 de agosto, na vitória contra o Athletico-PR.

Na temporada de 2024, Adson soma 34 jogos pelo Vasco. Ele marcou 4 gols e deu 1 assistência.