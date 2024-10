Matheus Pereira já deveria ter tido chance de jogar na seleção, diz Casão

Em participação no Fim de Papo desta sexta (11), o comentarista Casagrande disse que Matheus Pereira, convocado por Dorival Júnior para o lugar de Lucas Paquetá - suspenso - já deveria estar na seleção.

Na opinião de Casagrande, além da convocação, Matheus Pereira já deveria ter ganhado oportunidades em campo. O ex-jogador disse que o meia cruzeirense poderia entrar no lugar do próprio Lucas Paquetá.

Ele convocou o Matheus Pereira, que já deveria ter sido convocado e possivelmente já ter tido chance de jogar no lugar do Paquetá, que não está jogando nada. O Paquetá só toca para o lado e para trás. Quando ele arrisca um toque para a frente, ele erra. Não tem nem que ser convocado. [...] Não está jogando nada para ser titular da seleção.

Casagrande

Casão: Endrick é a mínima identificação que o torcedor tem com a seleção

Além de destacar o bom desempenho do atacante com a camisa da seleção, Casão disse que Endrick é um dos poucos elos da equipe de Dorival com a torcida. O comentarista ainda disse que o jogador do Real Madrid foi "sacaneado" pelo treinador na Copa América.

