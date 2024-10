Dorival vê evolução da Seleção em vitória sobre o Chile, mas pede paciência: "Vamos oscilar"

Dorival Júnior viu com bons olhos a vitória da Seleção Brasileira sobre o Chile, por 2 a 1, nesta quinta-feira, fora de casa, pela nona rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O técnico lamentou o gol sofrido logo no primeiro minuto, mas valorizou a maturidade do grupo para buscar a virada.

"A partir do momento que o árbitro inicia um jogo, é natural que a concentração tem que ser muito alta. Aconteceu, eles foram felizes. Por outro lado, fico muito feliz por ver a maturidade da equipe, mesmo muito jovem. Tivemos equilíbrio e tranquilidade, tentando acertar quando tínhamos posse de bola, tentamos inverter as jogadas. Os gols saíram praticamente dessa forma, em inversões", disse.

"Muita coisa que foi trabalhado ficou muito claro na noite de hoje. Estamos caminhando caminhando passo a passo. temos muita coisa para arrumar, mas aos poucos estamos tentando encontrar um melhor caminho", ampliou.

O comandante também falou sobre a fase do Brasil. Ele deixou claro que ainda haverá oscilações, porém prometeu que a equipe vai estar muito mais forte daqui dois anos, no Mundial.

"Uma renovação não é simples. Hoje tínhamos apenas quatro jogadores que finalizaram a última partida da Copa. Isso tem um peso considerável. Não estamos com a estrutura que foi montada para a Copa anterior. Isso dificulta um pouco mais esse encontro do equilíbrio com a jovialidade e experiência. É por isso que essas oscilações acontecem e continuarão acontecendo. Temos que ter paciência. Já falei que teremos uma equipe forte daqui dois anos, mas passaremos por apertos", analisou.

Dorival ainda pediu paciência para o torcedor e voltou a salientar que o processo de renovação não será imediato.

"Estamos totalmente afastados da Seleção, de um modo geral. E não por culpa de um ou de outro. Pelo momento do país, da Seleção, um tanto quanto conturbado. É uma oportunidade da gente dar as mãos e trazer o torcedor ao nosso lado. Todos falaram de uma renovação quando eu assumi. Com essa renovação, você não alcança resultados com a mesma velocidade. É interessante que às vezes queremos ter sucesso antes do trabalho. Na nossa vida, isso jamais aconteceu", contou.

"Espero que a gente tenha um pouco de paciência ainda. Vamos oscilar. Não vamos ter jogos maravilhosos, mas estamos crescendo. Aos poucos está acontecendo. Os resultados talvez nunca foram o que desejamos. Isso vai acontecer no momento certo. O trabalho continua com os pés no chão, equilíbrio, buscando sempre o melhor e contando com o apoio do nosso torcedor, que vai vir aos poucos. Precisamos mostrar que temos coisas boas acontecendo. Com o crescimento, a equipe vai ficar forte. Podem esperar porque esse momento vai chegar", comentou.

Com o resultado, a Seleção Brasileira subiu para o quarto lugar do torneio, com 13 pontos. Veja a tabela completa e atualizada AQUI.

O Brasil volta a campo na terça-feira, quando encara o Peru, pela 10ª rodada das Eliminatórias. O embate será no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45 (de Brasília).

"Foi um resultado importante, porém nada além disso. É muito pouco dentro do queremos e almejamos. É seguir com o trabalho, com máximo respeito. É constante. Erros e acertos serão mostrados", finalizou Dorival.