América-MG cede empate ao Avaí e desperdiça chance de encostar no G4 da Série B

Nesta sexta-feira, na Ressacada, o América-MG visitou e empatou com o Avaí por 2 a 2, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols do Coelho foram marcados por Fernando Elizari e Brenner, enquanto Andrey e Gaspar cravaram os tentos dos mandantes.

Agora, diante do empate em Santa Catarina, o América-MG chegou aos 48 pontos e permaneceu no quinto lugar, porém desperdiçou a chance de igualar o número de unidades do Mirassol (50), que abre o G4 e ainda joga pela rodada. O Avaí, por sua vez, subiu para a oitava colocação, com 43 pontos conquistados.

Pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG recebe o Goiás, na Arena Independência, às 20h (de Brasília), da próxima quinta-feira (17). Já o Avaí retorna aos gramados na próxima sexta-feira (18), às 21h30, quando visita o Amazonas, no Estádio Carlos Zamith.

OS GOLS

O América-MG inaugurou o marcador logo no primeiro ataque do confronto, aos 41 segundos do primeiro tempo. Após cruzamento que veio da esquerda, Fabinho ajeitou a bola para Fernando Elizari chegar batendo de primeira, na pequena área, no canto inferior esquerdo de César.

O Avaí, precisando do empate, lançou-se ao ataque e conseguiu deixar tudo igual aos 25 minutos. Em um contra-ataque mortal, Andrey recebeu pela esquerda e cruzou para dentro da grande área. Andrey apareceu e completou de carrinho para o fundo das redes de Elias.

Porém, ainda na primeira etapa, aos 35 minutos, o América-MG retomou a liderança do placar. Pela esquerda, Rodrigunho cruzou para a área e Brenner subiu mais alto que a marcação dos catarinenses para cabecear no canto esquerdo de César, que não alcançou.

Na etapa complementar, aos 27 minutos, o Avaí igualou novamente o duelo na Ressacada. Gaspar recebeu pela esquerda e tocou para Giovanni, que devolveu o passe para o camisa 20. O atacante, assim, dentro da área bateu forte e alto, sem chances para Elias defender.

Nos acréscimos, aos 46 minutos, o América-MG chegou a balançar as redes do Avaí com gol de Davó, no entanto, após revisão do VAR, o lance foi invalidado.