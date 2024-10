Gilmar abre 1 a 0 para Ednaldo no STF em julgamento sobre futuro da CBF

Do UOL, no Rio de Janeiro

No julgamento do caso que envolve a permanência de Ednaldo Rodrigues na presidência da CBF, Gilmar Mendes votou nesta quarta-feira (9) a favor do dirigente e na sequência Flavio Dino pediu vistas, adiando o resultado no Supremo Tribunal Federal (STF).

O que aconteceu

Como era esperado, Gilmar defendeu os termos da decisão liminar dada por ele mesmo, que está em vigor atualmente. Ou seja, a permanência de Ednaldo no cargo. A sessão terminou em placar 1 a 0 para o presidente da CBF.

O caso não foi concluído. Depois das sustentações orais de três advogados, inclusive o da CBF, só houve o voto do ministro Gilmar Mendes, relator do caso. Ele até chegou a fazer uma piada com o Corinthians, rebatida por Alexandre de Moraes.

O ministro Flávio Dino pediu vistas, e, com isso, não é possível prever quando o caso efetivamente voltará ao Plenário do STF. Mas os ministros têm prazo de 90 dias para completar o pedido de vistas.

Os ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux se declararam impedidos.

Inicialmente, o julgamento serviria para referendar ou não a liminar que Gilmar deu em janeiro. Mas o voto do ministro foi pela análise final do mérito do caso, o que traz uma perspectiva mais ampla à matéria.

Ao pedir vistas, Dino citou até a autora de novelas, já falecida, Janete Clair.

Reconheço a insuficiência do meu voto, dada a complexidade da matéria. Há um enredo janeteclairiano, que é realmente muito confuso. Uma ação civil pública de 2017, um TAC, uma apelação de 2023. O que remete ao primeiro problema: validade e eficácia da decisão do TJ-RJ. Todos falaram em autonomia. A pergunta é, de fato, qual o alcance da autonomia e a qual instância ela cede terreno: ao TJ, ao MP ou à Fifa? Eu vou recorrer ao VAR e pela primeira vez neste tribunal vou pedir vistas. Flávio Dino, ministro do STF

Qual foi a discussão

O centro da questão está a legitimidade do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) de assinar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a CBF. Esse TAC foi alicerce para a realização da eleição que levou Ednaldo Rodrigues ao poder.

Gilmar Mendes é relator do processo no STF a respeito da CBF Imagem: Antonio Augusto/STF

A Justiça do Rio tinha derrubado a validade do TAC e da atuação do MP no caso. Com isso, chacoalhou as estruturas da CBF, nomeando o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) como gestor temporário da entidade.

Só que o caso foi parar no STF, após ação do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) — do qual Flávio Dino fazia parte. Então, veio a liminar de Gilmar.

O relator Gilmar Mendes defendeu que, sim, o MP poderia ter assinado o TAC com a CBF. No voto, ele ainda criticou a condução do processo por parte do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ).

"São coisas extravagantes nos processos e que precisam ser anotados", disse ele, no momento em que descrevia o trâmite e os fatos ocorridos enquanto o processo estava a caminho da 19ª Câmara Cível.

Uma das "extravagâncias" citadas por Gilmar foi:

"As apelações da CBF permaneceram pendentes de julgamento até novembro de 2023, quando o processo foi incluído em pauta na sessão da 19ª Câmara Cível, em 28/11. Pouco menos de uma semana da sessão de julgamento, o desembargador que era relator determinou a retirada de pauta. E assinou a suspeição por razões de foro íntimo. É isso mesmo o que os senhores ouviram. Dois dias depois, o novo relator do feito, de forma particularmente expedita, determinou reinclusão de pauta. Estava pronto para julgar. O processo estava incluído na sessão de 7/12/23".

Gilmar ainda pontuou que as decisões do TJ-RJ é que caracterizaram intervenção na CBF:

A persistência de soluções como a que chegou o TJ-RJ inequivocamente implicará em violação ainda mais acentuada à autonomia da entidade. Um tribunal designando interventor, que designa diretores que passam a fazer a gestão da entidade desportiva. Gilmar Mendes, ministro do STF

A questão técnica sobre o MP

A linha de raciocínio do voto do relator Gilmar Mendes foi apontar que o esporte é um direito social, previsto na constituição. Por isso, é legítimo que o MP atue em matérias ligadas a entidades esportivas.

"A atuação do MP o coloca em uma zona de comunicação entre o sistema de Estado e o sistema social. Há uma relação dúplice no desempenho de suas funções. (...) A legitimidade deve ser reconhecida de forma ampla", disse Gilmar, citando posteriormente a atividade da própria CBF:

"É dever do estado o fomento de prática esportiva formais e não formais. O que bem demonstra o interesse social subjacente às atividades da CBF. E, portanto, a presença do interesse público necessário a legitimar a atuação fiscalizatória".

Como a CBF se posicionou

A CBF foi uma das partes que fizeram sustentação no processo. Ela foi representada pelo advogado Floriano Azevedo Marques.

"Venho aqui reiterando a necessidade de se ratificar a cautelar para evitar que, uma vez havendo a intervenção, a entidade é retirada da ordem esportiva internacional. O MP entrou com ação discutindo uma questão de governança. Criou-se uma incerteza que pode trazer danos. Diante da incerteza, o ente autônomo, resolve pacificar a questão travando um TAC com o MP. No exercício de competência constitucional. Fazia com que o conflito fosse resolvido em definitivo", disse ele, defendendo a validade do termo assinado pela entidade com o MP.