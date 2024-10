Klopp no Bragantino? Ex-treinador será diretor global de futebol das equipes Red Bull

Após deixar o comando técnico do Liverpool no fim da temporada passada, o alemão Jurgen Klopp foi anunciado como novo diretor global de futebol das equipes da Red Bull, empresa de energéticos que patrocina cinco clubes ao redor do mundo, inclusive o Bragantino no Brasil.

Em comunicado oficial, a Red Bull anunciou que Klopp assumirá o cargo a partir de 1º de janeiro de 2025. Além disso, a marca de energéticos detalhou as funções que o alemão terá dentro da empresa.

"Em seu papel estratégico, Jürgen Klopp não estará envolvido nas operações diárias dos clubes, mas sim se concentrará em apoiar os diretores esportivos para promover a filosofia da Red Bull. Ele também aproveitará sua extensa rede de contatos para ajudar a buscar talentos excepcionais e contribuir para o treinamento e desenvolvimento de treinadores", diz a nota da Red Bull.

"Depois de quase 25 anos afastado, não poderia estar mais entusiasmado por me envolver num projeto como este. O papel pode ter mudado, mas não a minha paixão pelo futebol e pelas pessoas que fazem do jogo o que ele é", afirmou Klopp.

Klopp irá atuar nos cinco clubes de futebol que a Red Bull possui: RB Leipzig na Alemanha, Red Bull Salzburg na Áustria, New York Red Bulls na MLS, Red Bull Bragantino no Brasil e FC Liefering na segunda divisão da Áustria.

A empresa de bebidas energéticas, que vende cerca de 12 milhões de unidades por ano, entrou no mundo dos esportes, principalmente no futebol e na Fórmula 1.