Gilmar faz piada com Corinthians em julgamento da CBF no STF; Moraes rebate

O julgamento do futuro da CBF no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (9), teve um espaço para uma piada citada pelo ministro Gilmar Mendes, relator do processo. E o alvo foi o Corinthians.

Torcedor do Santos, Gilmar recebeu uma resposta do colega ministro Alexandre de Moraes, que é corintiano.

Como foi o diálogo

Gilmar: "Me mandaram na internet uma mensagem que aparentemente teria sido escrita pelo Dr. Drauzio Varella. Ele dizia, e isso se aplica a outros clubes: 'Se você é corintiano e quer ver títulos, não perca tempo: seja mesário voluntário do TSE'.

Flávio Dino: "Entendi algo de pessoal..."

Alexandre de Moraes: "Vindo do ministro Gilmar Mendes, cujo time está em terceiro na segunda divisão, óbvio que é uma fake news".

Gilmar: "Por isso que eu disse que se aplicava a vários clubes".

Moraes já provocou Palmeiras

Provocações futebolísticas não são novidade no STF. O próprio ministro Alexandre de Moraes já cutucou o palmeirense Dias Toffoli, em 2023.

Moraes relembrou a parceria entre Corinthians e MSI, que teve o magnata russo, Boris Berezovsky, investigado por lavagem de dinheiro.

"Depois daquele trágico evento do Corinthians com a Rússia, nós extirpamos os russos do Corinthians e, depois, ainda fomos campeões mais duas vezes do Brasileiro e uma do Mundial, em 2012. Título que o Palmeiras não tem, infelizmente, ministro Toffoli", disse ele na ocasião.