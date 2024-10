Rival de Popó tem mais de 80 lutas, caiu para brasileiros e rasgou camisa

Do UOL, em São Paulo

Conhecido como "El Chino", o argentino Jorge Daniel Miranda, adversário de Popó na luta principal do Fight Music Show 5 neste sábado (12), tem mais de 80 lutas em seu cartel como boxeador. Ele também já perdeu para dois brasileiros diferentes e, recentemente, rasgou a camisa da seleção verde-amarela em desavença com o tetracampeão mundial.

Quem é ele?

El Chino tem 41 anos e ganhou projeção nacional no boxe da Argentina. Ele nasceu no município de Laboulaye, que faz parte da província de Córdoba.

O atleta luta na categoria dos médios e foi tricampeão latino da WBO (Organização Mundial de Boxe), além de ter tentado, sem sucesso, o título mundial duas vezes.

O argentino soma 82 lutas no cartel, com 59 vitórias, 22 derrotas e um empate. Seu último embate ocorreu em junho, quando perdeu para Aleksander Ramo no Vienna Boxing Championship 15.

El Chino encarou Esquiva Falcão em luta do Boxing For You Imagem: Reprodução/YouTube

Entre as derrotas, três ocorreram contra adversários brasileiros: El Chino perdeu duas vezes para Esquiva Falcão, em 2019 e 2020, e uma para Yamaguchi Falcão, em 2021.

Ele está confiante para a luta contra Popó, classificando o adversário como "medroso" por, até então, ter enfrentado apenas influenciadores nas outras edições do FMS.

Parece que você está com medo. Vamos lutar? Você só enfrenta influenciadores.

El Chino, em recado para Popó

Na coletiva antes da luta, ainda em setembro, El Chino rasgou a camisa do Brasil na frente do tetracampeão. Os dois estavam se encarando quando o argentino puxou o manto do bolso e surpreendeu o público presente na São Paulo Expo.

Ele tomou uma cadeirada de Popó logo depois e não escondeu as dores no braço após a reação do brasileiro.

Sim, me dói um pouco o braço. Foi uma surpresa, mas as pessoas da produção estão fazendo minha segurança e me ajudaram. Pegou um pouco o braço, mas estou bem, graças a Deus. Há tempo para recuperar.

El Chino, após tomar cadeirada de Popó

Veja o card completo do FMS 5