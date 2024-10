Diretor de futebol do Botafogo garante equipe competitiva por vários anos: "clube que mudou de status"

Na liderança do Campeonato Brasileiro e na semifinal da Copa Libertadores, o Botafogo segue firme na briga por um grande título em 2024. Apesar disso, o diretor de futebol do clube, Pedro Martins, fez questão de destacar que o projeto do Glorioso não é de apenas uma temporada, mas que busca permanecer competitivo ao longo dos anos.

"Nosso objetivo não é ser uma equipe de uma temporada, é ser um clube que mudou de status. E esse é o novo Botafogo que está aí. Nosso nível de exigência está lá em cima, porque só assim a gente vai conseguir conquistar algo. E, se não conquistar em 2024, saibam que nós temos um dono e um grupo que vai continuar puxando para cima, que vai continuar fazendo com que o Botafogo continue evoluindo para ficar na prateleira de cima do futebol brasileiro", disse Pedro Martins em entrevista à CazéTV.

O Botafogo segue na liderança do Brasileirão com 60 pontos conquistados, três a mais que o vice-líder Palmeiras. A equipe do técnico Artur Jorge ainda disputa uma vaga na final da Copa Libertadores com o Peñarol, do Uruguai.

A partida de ida da semifinal acontece no dia 23 de outubro, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O segunda jogo é no dia 30, quarta-feira, às 21h30, no Estádio Campeón del Siglo, em Montevideo.

No entanto, Pedro Martins manteve os pés no chão e destacou os aprendizados de 2023, quando o Botafogo liderou boa parte do Campeonato Brasileiro, com uma grande vantagem na ponta, e na reta final acabou perdendo o título para o Palmeiras.

"É um clube que continua crescendo, aprendendo e evoluindo. O Botafogo não teve eleição, é o mesmo dono e a mesma estrutura que estava aqui no ano passado e que aprendeu muito com todos os episódios que aconteceram. Outro ponto que é inegável, é que é um grupo que está trabalhando muito. Temos uma comissão técnica que é extremamente competente e a gente sabe que, para ganhar títulos no Brasil e na América do Sul, você não pode baixar a guarda. O Botafogo não ganhou nada até agora", comentou.

O Botafogo volta a campo apenas no dia 18 de outubro, sexta-feira, quando recebe o Criciúma, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. A equipe catarinense ocupa a 12ª posição, com 35 pontos conquistados.