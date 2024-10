Corinthians se reapresenta após folga tripla e faz treino técnico visando jogo contra o Athletico-PR

O elenco do Corinthians se reapresentou nesta quarta-feira, após uma folga de três dias, e retornou aos treinamentos no CT Dr. Joaquim Grava. A equipe, que vem de um empate com o Internacional, deu início a preparação para o jogo contra o Athletico-PR, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E com novidades.

O volante Alex Santana iniciou a fase de transição e participou, com algumas restrições, das atividades. Talles Magno também fez parte do trabalho com o grupo, mas segue tratando uma lesão na coxa esquerda com a fisioterapia.

As atividades do dia tiveram início com um treino na academia. Depois, os jogadores realizaram um trabalho técnico de troca de passes com movimentações e trotes no gramado, visando o duelo com o Furacão.

O técnico Ramón Díaz conta com retornos importantes para a partida. O zagueiro André Ramalho, o lateral Fagner e o atacante Romero voltam de suspensão. O paraguaio, no entanto, ainda é dúvida. Ele irá servir sua seleção dois dias antes do confronto.

Além disso, há a expectativa que o atacante Talles Magno também volte a ser relacionado, assim como Alex Santana. Já Ruan Oliveira, Ryan, Maycon e Palacios seguem entregues ao DM.

Ramón terá mais uma semana até o duelo com o Athletico-PR. A partida está marcada para a quinta-feira que vem, a partir das 20h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Corinthians precisa urgentemente de uma vitória para escapar da zona de rebaixamento. No momento, o time está na 18ª posição da tabela, com 29 pontos, e pode deixar o Z4 em caso de vitória sobre o Furacão.