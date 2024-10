Corinthians quer aproveitar data Fifa para recuperar jogadores do DM; veja cenário

O Corinthians quer aproveitar esse período sem jogos, por conta da data Fifa, para recuperar jogadores que se encontram no departamento médico, como o volante Alex Santana e o atacante Talles Magno. O Timão volta a entrar em campo no dia 17 de setembro (quinta-feira), contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro.

Alex Santana foi diagnosticado com lesão de grau 3 na parte posterior da coxa esquerda no começo de agosto e avançou em sua recuperação, com trabalhos sem contato no gramado. A expectativa é que o jogador inicie o processo de transição, o último passo antes do retorno, na reapresentação do grupo aos treinos.

Mesmo com apenas cinco jogos, o volantes se mostrou peça importante no elenco corintiano, especialmente pela sua capacidade de recuperar bolas e combater no meio-campo. Alex se machucou no empate do Corinthians com o Juventude por 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.

Já Talles Magno vive situação semelhante. O jogador de 22 anos adquiriu lesão de grau 2 na parte posterior da coxa esquerda no dia 23 de setembro, durante a vitória por 3 a 0 contra o Atlético-GO. O técnico Ramón Díaz elogiou a recuperação do atleta depois da derrota para o Flamengo por 1 a 0, pela semifinal da Copa do Brasil.

"Felizmente ele (Talles) está se recuperando muito bem, já para as próximas partidas com certeza terá alta. Estamos felizes porque ele está se recuperando bem, estamos tendo uma boa recuperação. Então na reta final esperamos ter a equipe completa", comentou Ramón em entrevista coletiva", comentou Ramón na ocasião.

O começo de Talles com a camisa do Corinthians é animador, com três gols e duas assistências em nove jogos (sete como titular). O atleta está emprestado pelo New York City até meio de 2025.

Outros jogadores ainda devem demorar mais para retornar aos gramados, como Diego Palacios (artroscopia no joelho esquerd0), Maycon (lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito), Ruan Oliveira (lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito) e Ryan (fratura na base do quinto metatarso do pé esquerdo).

Contra o Athletico-PR, o Corinthians busca voltar a vencer na liga nacional para enfim escapar da zona de rebaixamento. O time se encontra na 18ª posição, com 29 pontos conquistados.