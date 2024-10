Gabigol, Dudu e Rony no Cruzeiro? Marília Ruiz revela conversa com Mattos

Em participação no Fim de Papo desta terça (8), a jornalista Marília Ruiz informou que o Cruzeiro quer uma grande contratação para 2025 - e ela pode vir de Flamengo ou Palmeiras.

Marília Ruiz disse que Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro, não negou o interesse em Rony e Dudu. Além disso, a jornalista apurou que o clube mineiro gostaria de contar com Gabigol.

O próprio dono da SAF, o Pedro Lourenço disse que quer uma contratação de impacto para o ano que vem. O Cruzeiro não fala sobre jogador nenhum. [...] Alexandre Mattos não negou o interesse em Rony ou Dudu para 2025. Mas, sabe quem eles resolveram paquerar? Gabigol. Não tem proposta, mas tem uma paquera.

Marília Ruiz

