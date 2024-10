Furacão 'prende' Argentina nos EUA e pode afetar jogo da seleção; entenda

Do UOL, em São Paulo

A seleção da Argentina está 'presa' nos Estados Unidos por causa do furacão Milton. A Albiceleste enfrenta a Venezuela, fora de casa, na próxima quinta-feira (10), às 18h (de Brasília), pelas Eliminatórias.

O que aconteceu

A Argentina está treinando em Miami, nos EUA, onde Messi joga atualmente. A seleção optou por fazer sua preparação para os próximos jogos pelas Eliminatórias em solo americano e não no próprio país, como é o habitual.

A aproximação do furacão Milton do estado da Flórida, onde fica a cidade de Miami, impediu o início da viagem para a Venezuela nesta terça-feira (8). Como não há voos diretos dos EUA para o país sul-americano, a viagem seria dividida em duas etapas.

O técnico Lionel Scaloni detalhou o 'drama' vivido pela seleção nos EUA. A ideia é fazer uma nova tentativa de viagem nesta quarta-feira (9), um dia antes da partida.

Todos estão em alerta. Pedimos para viajar, mas hoje não foi possível. Nos negaram a viagem, vamos viajar amanhã se o tempo permitir. Vamos trabalhar de manhã e à tarde partimos. Não vai ser fácil chegar lá porque você não pode ir diretamente para Maturín, não pode ir diretamente de solo americano para a Venezuela. São coisas que não dependem de nós, temos tido azar. Lionel Scaloni, em entrevista coletiva

A situação pode ficar ainda pior. Se a Argentina não conseguir viajar na quarta-feira, poderá apenas deixar os EUA na quinta, dia do jogo, o que torna quase inviável a chegada ao solo venezuelano antes da partida. A seleção ainda não se manifestou sobre um possível pedido de adiamento do duelo.

A Argentina ainda tem mais um compromisso pelas Eliminatórias. Além do jogo contra a Venezuela, a seleção encara a Bolívia na próxima terça-feira (15), em casa, às 21h.

Furacão Milton se aproxima da Flórida

Furacão Milton deve atingir a Flórida nesta quarta-feira (9). Conforme o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC na sigla em inglês), esse é o furacão a se intensificar mais rápido que se tem registro e é considerado explosivo. O presidente Joe Biden, dos EUA, alertou os moradores e afirmou que está pode ser a pior tempestade no estado nos últimos 100 anos.

A intensidade do furacão Milton está hoje na categoria 4 em uma escala que vai até 5. O fenômeno da natureza foi rebaixado em uma escala, mas ainda é considerado "extremamente perigoso", segundo o NHC.

Furacão pode levar chuvas de até 250 mm para a Flórida, diz o NHC. Em alguns pontos, o volume de chuva pode chegar a 380 mm. O governador Ron DeSantis ampliou para 51 (de um total de 67) o número de condados em situação de emergência no estado, o terceiro mais populoso do país. "Dá tempo de sair. Por favor, façam isso. Por favor, executem o plano agora se estiverem em algumas das áreas de risco", pediu DeSantis. "Estas tempestades estão trazendo mais água do que nunca", alertou a diretora da agência federal de resposta a desastres naturais (FEMA), Deanne Criswell.