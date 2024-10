Acusada de agressão pelo filho, ex de Ralf já posou nua e foi piloto

Cora Schumacher, ex-mulher de Ralf Schumacher, já competiu no mundo do automobilismo e chegou a posar nua após se divorciar. Ela é acusada pelo próprio filho de agredir o ex-piloto.

Quem é ela?

Tem 47 anos e é filha de um empresário conhecido na Europa: Gerd Brinkmann. O pai dela é dono de uma rede de postos de combustíveis na Alemanha.

Estudou comunicação e trabalhou como modelo no final dos anos 90, ganhando status de celebridade após aparecer em diferentes revistas de moda do país.

Neste período, conheceu Ralf Schumacher e ficou noiva do piloto, que já era uma das estrelas da Fórmula 1.

Cora e Ralf Schumacher se casaram em 2002; os dois são pais de David Imagem: Peter Bischoff/Getty Images

Posou nua em um ensaio do fotógrafo Jens Brüggemann. As imagens acabaram vazando para um site italiano em maio de 2001, meses antes do casamento com o atleta — na ocasião, ela estava grávida de David Schumacher.

Entrou no mundo do automobilismo em 2004, quando participou do Mini Challenge Deutschland. A carreira de piloto chegou a ser interrompida diante do grave acidente envolvendo Ralf no GP dos EUA daquele ano.

Foi dubladora alemã de um personagem do filme "Carros" e apresentadora do "Top of the Pops", programa musical que durou até 2006. Além disto, passou a frequentar diferentes programas de TV espalhados pela Europa e chegou a trabalhar em novelas.

Voltou ao Mini Challenge Deutschland entre 2010 e 2011 e, no ano seguinte, participou das 24 Horas de Dubai — uma corrida de resistência.

Cora Schumacher já foi capa da Playboy Imagem: Reprodução

Em 2015, se separou de Ralf Schumacher e posou para a Playboy pouco tempo depois. No mesmo ano, chegou a participar do reality de dança "Let's Dance".

Protagonizou o reality de namoro "House of Love" em 2020 — Cora elegeu como vencedor o boxeador Denny Heidrich, que superou outros nove adversários e engatou um relacionamento com a alemã. O affair, no entanto, durou pouco.

Acusada de agressão

David, filho de Cora e Ralf, relatou que a mãe agrediu o ex-piloto. A informação é do jornal britânico Daily Mail.

Ralf Schumacher e seu filho, David, em evento de automobilismo em 2022 Imagem: Arthur Ghill/Getty

O jovem de 22 anos saiu em defesa do pai, que virou alvo da ex-mulher após anunciar que está em um relacionamento homoafetivo. O anúncio do irmão de Michael Schumacher gerou um forte desabafo e acusações por parte de Cora.

David, que também é piloto, disse que a mãe ameaçou acabar com seu sonho se ele não fosse morar com ela. Cora teria feito chantagem sobre a guarda compartilhada. David, na época, era menor de idade e precisava da assinatura de ambos os pais para as competições de automobilismo.

O filho também falou que a mãe já agrediu o pai e que foi preciso até chamar a polícia: 'Batia sem parar'. Segundo relatou, o episódio ocorreu quando ela tentou tirá-lo de Ralf contra a sua vontade.

David fez uma série de publicações nas redes sociais e as apagou na sequência. Antes de excluir as postagens, ele compartilhou uma comunicado que Cora enviou a ele por meio de um advogado sobre o assunto. "Infelizmente, se a verdade é dolorosa, você tem que enviar uma carta de advogado ao seu próprio filho", escreveu.

Cora anunciou que está deixando as redes sociais por ter recebido ataques após a declaração do filho. "Devido às mensagens de ódio que aumentaram após a declaração do meu filho, incluindo ameaças de morte e apelos ao suicídio, vou me retirar das redes sociais por enquanto e fechei os comentários. Esses ataques são intoleráveis", compartilhou.