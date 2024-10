Real mira contratação de Alexander-Arnold, do Liverpool, para lugar de Carvajal

A imprensa espanhola aponta que o Real Madrid parece já ter um alvo definido para substituir o lateral-direito Carvajal, que sofreu uma grave lesão no joelho e deverá perder o resto da temporada. Trata-se de Trent Alexander-Arnold, jogador de 25 anos formado nas categorias de base do Liverpool, clube em que está até hoje.

No último domingo, o Real Madrid informou que Carvajal passou por exames que diagnosticaram a quebra do ligamento cruzado anterior, quebra do ligamento colateral externo e quebra do tendão poplíteo do joelho direito.

Assim, o treinador Carlo Ancelotti possui apenas Lucas Vázquez como opção para a posição até a próxima janela de transferências, além de jogadores da base sem muita experiência. Desta forma, o clube está sendo forçado a buscar um novo nome no mercado.

De acordo com o Diário As, Alexander-Arnold "preenche todos os requisitos que o Real Madrid procura", pois é jovem e já possui grande experiência no futebol europeu. Além disso, o jogador tem contrato com o Liverpool apenas até o fim desta temporada.

O jornal Marca ainda diz que o clube espanhol tinha a intenção de esperar o contrato do jogador com o Liverpool se encerrar para trazê-lo de forma gratuita, mas, agora, tem o desejo de contar com o inglês já na próxima janela de transferências, que se abre em janeiro de 2025.

Alexander-Arnold representará a Inglaterra nesta data Fifa. A equipe enfrentará a Grécia, dia 10 de outubro, e a Finlândia, dia 13, pela Liga das Nações.