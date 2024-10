Santos vence Colo-Colo e garante vaga nas quartas da Libertadores feminina

O Santos venceu o Colo-Colo por 1 a 0 neste sábado, no Estádio Ypané, no Paraguai, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores feminina e garantiu sua vaga nas quartas de final. Ketlen Wiggers foi quem decidiu a partida, com um golaço de cobertura.

Com o resultado, o Peixe chegou a seis pontos no Grupo B, ocupando a primeira colocação. Assim, não pode mais ser ultrapassado pelo Colo-Colo e pelo Always Ready, que estão zerados na pontuação. Já o Olimpia está em segundo lugar, também com seis pontos, mas abaixo no saldo de gols (6 a 4), e decide a liderança com Alvinegro Praiano na última rodada.

O Santos volta a campo na próxima quarta-feira, às 20h (de Brasília), diante do Olimpia, no Estádio Arsenio Erico, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores feminina. Já o Colo-Colo enfrenta o Always Ready, no mesmo dia e horário, no Estádio Ypané.

No primeiro tempo, o Santos tentou pressionar e foi quem criou as melhores oportunidades, mas não conseguiu furar a defesa do Colo-Colo e o jogo foi para o intervalo sem gols.

O Peixe fez o gol da vitória aos 21 minutos da etapa final. Ketlen recebeu na área, aplicou um lindo chapéu na defensora adversária e encobriu a goleira para marcar um golaço.