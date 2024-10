Ex-Palmeiras marca pelo Boca, se empolga e comemora abraçando policial

Atacante ex-Palmeiras e do Boca Juniors, Miguel Merentiel anotou o gol marcado da vitória contra o Argentinos Juniors e comemorou abraçando um policial.

O que aconteceu

Merentiel aproveitou rebote após finalização de Cavani e marcou único tento do jogo contra o rival. Gol foi marcado aos 32 minutos da primeira etapa, e placar finalizou em 1 a 0 para os donos da casa.

Na comemoração, o atacante correu para perto dos torcedores e abraçou o policial. O camisa 16 deslizou pela beirada dos gramados de La Bombonera e acabou trombando com um membro da segurança. Quando se levantou, abraçou o policial, que devolveu timidamente o momento de alegria.

Com a vitória, o Boca chegou à décimo no Campeonato Argentino. A equipe chegou aos 24 pontos conquistados, com seis vitórias, seis empate e sete derrotas até o momento na competição.