Eliminada pelo Brasil, Ucrânia goleia França e garante o 3º lugar na Copa do Mundo de futsal

Na manhã deste domingo, pela disputa de 3º lugar da Copa do Mundo de futsal, a Ucrânia duelou diante da França e goleou por 7 a 1. Os gols do triunfo foram marcados por Cherniavskyi, Zvarych, Zhuk Y (2) e Abakshin (3), enquanto Saadaoui descontou.

Assim, a Ucrânia, eliminada pelo Brasil na semifinal, fechou a competição com cinco vitórias e duas derrotas. Ao longo do torneio, marcou 33 gols e sofreu 18. Do outro lado, a França, que caiu para a Argentina, termina o torneio com quatro triunfos e três revéses.

A final entre Brasil e Argentina acontece neste domingo, às 12h, na Humo Arena, em Tashkent.