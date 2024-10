Corinthians x Adiffem-VEN: veja onde assistir ao jogo da 2ª rodada da Libertadores feminina

Neste domingo, o Corinthians encara o Adiffem, da Venezuela, pela 2ª rodada da Copa Libertadores feminina. O jogo será disputado no Estádio Arsenio Erico, às 17h30 (de Brasília).

Onde assistir: a partida terá transmissão do SporTV e do BandSports na televisão fechada, e também da Cazé TV, do Canal GOAT e do Meu Timão, no YouTube.

Pelo grupo A da competição, o Corinthians estreou empatando por 0 a 0 com o Boca Juniors. Já o Adiffem-VEN perdeu por 1 a 0 para o Libertad-PAR, que fechou a primeira rodada na liderança da chave.

Além do jogo entre Corinthians e Adiffem, Boca e Libertad se enfrentam no domingo, às 20 horas (de Brasília). A fase de grupos da Libertadores feminina é composta por três rodadas.

Tetracampeão do torneio, o Corinthians vai em busca de sua 5ª conquista. Nesta temporada, as Brabas já triunfaram Supercopa e o Campeonato Brasileiro da modalidade.