Com apoio de torcedores, Santos desembarca em Goiânia para duelo com Goiás pela Série B

O Santos já está em Goiânia para a partida contra o Goiás, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O elenco desembarcou na capital goiana na noite deste domingo e foi recebido por alguns torcedores no aeroporto.

O jogo está marcado para segunda-feira, às 21 horas (de Brasília), na Serrinha. Caso pontue, o Peixe assumirá a liderança, já que o Novorizontino empatou.

No momento, o Alvinegro Praiano está em segundo, com 53 pontos, um a menos que o clube de Novo Horizonte.

Para buscar a vitória fora de casa, o técnico Fábio Carille conta com força total. Apenas João Paulo (ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo), Aderlan (ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Kevyson (lesão no joelho esquerdo) seguem de fora.

A tendência é que o comandante repita a escalação dos últimos jogos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva.

O Santos preferiu não fazer nenhum treino em Goiânia. A preparação foi toda no CT Rei Pelé, em Santos (SP).