Carvajal sofre grave lesão em jogo do Real e terá de passar por cirurgia

O lateral direito Dani Carvajal terá de passar por cirurgia após romper dois ligamentos e um tendão da perna direita na vitória de 2 a 0 do Real Madrid sobre o Villarreal.

O que aconteceu

Carvajal saiu de campo de maca já nos acréscimos da partida do Espanhol disputada ontem (5). Ele torceu o joelho depois de uma disputa com o meio-campista Yeremy Pino.

A lesão foi confirmada em comunicado oficial do Real Madrid e em uma postagem do jogador de 32 anos em seu Instagram. Carval é um dos líderes e capitães do clube merengue.

Lesão grave do ligamento cruzado confirmada, terei que passar por uma cirurgia e ficarei fora de campo por alguns meses. Estou ansioso para começar o processo de recuperação e voltar como um animal. Obrigado a todos por suas mensagens, me sinto muito amado

O Real Madrid anunciou a renovação de contrato de Carvajal minutos depois de confirmar a lesão. O novo vínculo com o experiente lateral vai até 30 de junho de 2026.

Carvajal chegou ao Real Madrid em 2002, com apenas dez anos de idade. Já conquistou 26 títulos em 427 partidas pelo clube merengue, incluindo seis Ligas dos Campeões, cinco Mundiais de Clubes e quatro LaLigas. Neste ano, ele fez um dos gols do time na final da Champions contra o Borussia Dortmund.

O Real Madrid deseja expressar todo o seu apoio e carinho e espera uma rápida recuperação para que possamos desfrutar novamente de seu futebol o quanto antes

O técnico Carlo Ancelotti lamentou a ausência do jogador em coletiva pós-jogo: "Nosso vestiário está preocupado e triste. Infelizmente, essa lesão aconteceu para um jogador muito importante para todos nós. Ele é um jogador fundamental, por sua experiência e seu profissionalismo. Vamos esperar... Falei com ele, está triste e decepcionado, mas não há o que fazer".

Vini Jr. também se machuca

O brasileiro Vinícius Júnior também se machucou na partida. Ele teve constatada uma lesão cervical.

O atacante está convocado para a seleção brasileira para os jogos contra Chile e Peru, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, mas pode ser cortado por Dorival Júnior. O técnico já tem outros três desfalques: o zagueiro Bremer, o lateral Guilherme Arana e o goleiro Alisson.