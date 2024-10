São Paulo terá André Silva e mais duas novidades no time titular contra o Cuiabá; veja escalações

O São Paulo está definido para o duelo deste sábado, diante do Cuiabá, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade na equipe titular é André Silva, que substitui o suspenso Jonathan Calleri.

O argentino não é o único desfalque do Tricolor para a partida. Alan Franco, também suspenso, está fora e dá lugar a Sabino. Na lateral esquerda, sem Welington, com um desgaste muscular, Zubeldía colocou Jamal Lewis como titular. Esta, inclusive, é a primeira vez que o irlandês iniciará um jogo pelo clube.

A escalação do São Paulo, portanto, tem: Rafael; Rafinha, Arboleda, Sabino e Jamal Lewis; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Luciano e Lucas; André Silva.

O atacante Erick, suspenso, não está à disposição de Luis Zubeldía no banco de reservas. Bem como Ferreirinha, que segue em aprimoramento físico. Lesionados, Michel Araújo, Alisson e Pablo Maia seguem entregues ao DM.

Eliminado das copas, o Tricolor visa conquistar sua segunda vitória consecutiva para entrar no G4 do Brasileirão. Os comandados de Zubeldía, que venceram o Corinthians no clássico do último domingo, em Brasília, por 3 a 1, ocupam a quinta posição da tabela, com 47 pontos, um abaixo do quarto colocado Flamengo.

Do outro lado, o Cuiabá mira voltar a vencer após quatro rodadas para seguir vivo na briga contra o rebaixamento. O Dourado, comandado por Bernardo Franco, está no penúltima lugar, com apenas 23 pontos conquistados.

A equipe do Mato Grosso vai a campo com: Walter; Marllon, Alan Empereur e Bruno Alves; Matheus Alexandre, Fernando Sobral, Lucas Fernandes e Ramon; Gustavo Sauer, Clayson e Isidro Pitta.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 19h (de Brasília), na Arena Pantanal. O gaúcho Anderson Daronco (Fifa) apita o duelo, assistido por Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS). Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR) ficará à cargo do VAR.