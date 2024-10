Luiz Gustavo reconhece má atuação do São Paulo em Cuiabá e cobra resposta: "Temos que ter ambição"

O São Paulo jogou mal e foi derrotado pelo Cuiabá neste sábado, na Arena Pantanal, por 2 a 0. Após o jogo, o volante Luiz Gustavo admitiu a má atuação da equipe e cobrou uma resposta rápida na sequência do Campeonato Brasileiro.

"Não tem muito o que falar. Eram três pontos que tínhamos que ter ganho, não podíamos ter feito o jogo que fizemos hoje. Para nós, é uma vergonha. Temos que ter ambição. Nesses últimos jogos, temos que dar uma resposta e ganhar a maior parte deles para classificar o time à Libertadores. Tudo o que a torcida tem feito para nós, é o mínimo que podemos fazer. O São Paulo merece estar nas posições mais altas. É ter humildade, trabalhar e parar de perder esses pontos", disse o jogador em entrevista ao Premiere, na saída de campo.

"A gente trabalha, tenta organizar o que pode e fazer o que o treinador pede. Infelizmente, às vezes não acontece. Hoje sofremos dois gols em falhas nossas, depois não teve mais jogo. Agora é trabalhar, todo mundo fazer sua autocrítica. Temos que dar uma resposta nos próximos jogos. O São Paulo merece mais", acrescentou.

Com o resultado, o Tricolor ficou mais distante do G4 do Campeonato Brasileiro. A equipe de Luis Zubeldía segue na quinta posição, mas viu o Flamengo, quarto colocado, abrir quatro pontos de vantagem após a vitória contra o Bahia. O São Paulo tem 47, enquanto o Rubro-Negro chega a 51.

O São Paulo agora tem um longo período de descanso até o seu próximo compromisso no Brasileirão. O time retorna a campo após a data Fifa, quando encara o Vasco, pela 30ª rodada do torneio. O confronto está agendado para dia 16 de outubro, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.