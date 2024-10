Flamengo supera o Bahia pelo Brasileirão e ganha a segunda sob o comando de Filipe Luís

O Flamengo segue na briga pelo Campeonato Brasileiro. Os rubro-negros derrotaram por 2 a 0 o Bahia, neste sábado, no Maracanã. Com o resultado, os cariocas chegaram a 51 pontos, mas seguem na quarta posição. Já os baianos, com 45, perderam a chance de entrarem na zona de classificação para a Libertadores.

O Flamengo abriu o placar no primeiro tempo, com Ayrton Lucas. Já na etapa final, Alcaraz fez o segundo dos cariocas.

Na próxima rodada, o Flamengo terá o clássico contra o Fluminense, no dia 17 de outubro, quinta-feira, no Maracanã. Já o Bahia entra em campo no dia seguinte, contra o Cruzeiro, no Mineirão.

O jogo

O duelo começou movimentado. Logo aos três minutos, Arias aproveitou cruzamento, mas mandou pela linha de fundo. Em seguida, o Flamengo respondeu com Gabriel. O atacante chutou para grande defesa de Marcos Felipe.

Os donos da casa voltaram a assustar aos 14 minutos. Thaciano aproveitou cobrança de escanteio, mas finalizou pela linha de fundo quando estava de frente para o goleiro Rossi.

Aos poucos, o Flamengo melhorou a marcação e passou a dominar o jogo. Não demorou para os rubro-negros abrirem o placar. Aos 34 minutos, Ayrton Lucas aproveitou rebote de Marcos Felipe em chute de Bruno Henrique e mandou para a rede.

O revés obrigou o Bahia a ser mais ofensivo, mas os donos da casa pouco ameaçaram os cariocas. Já o Flamengo manteve o domínio da partida e manteve a vantagem no placar até o intervalo.

No segundo tempo, o Bahia tentou ser mais ofensivo. Jean Lucas chutou para defesa segura de Rossi. O Flamengo respondeu aos cinco minutos. Gerson arriscou de fora da área e assustou Marcos Felipe.

Os rubro-negros mantiveram o domínio da partida e acumulou bons lances no ataque. Só que os cariocas pecaram no último passe. Do outro lado, o Bahia só conseguiu avançar com qualidade aos 17 minutos. Gabriel Xavier surpreendeu com jogada individual e chutou para boa defesa de Rossi.

O Flamengo quase ampliou o marcador aos 22 minutos. Gerson chutou colocado, muito perto do gol. Depois disso, o confronto caiu em rendimento, com as duas equipes errando muitos passes.

O jogo voltou a ficar movimentado na parte final. O Bahia quase empatou em finalização de Luciano Juba. O Flamengo respondeu com Arrascaeta, que balançou a rede. Só que o gol foi anulado por impedimento do uruguaio. Depois, foi a vez de Alcaraz acertar o travessão. Nos acréscimos, os visitantes confirmaram o triunfo com Alcaraz, de pênalti.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 0 X 2 FLAMENGO

Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: Sábado, 5 de outubro de 2024

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Neuza Inês Back (SP-Fifa) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Everaldo, Ademir e Caio Alexandre (Bahia); Arrascaeta, Léo Pereira, Allan e Bruno Henrique (Flamengo)

Cartão vermelho: Arias (Bahia)

GOLS

FLAMENGO: Ayrton Lucas, aos 34min do primeiro tempo; Alcaraz, aos 56min do segundo tempo

BAHIA: Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Yago Felipe), Jean Lucas (Iago), Carlos de Pena (Luciano Rodríguez) e Cauly; Everaldo (Ademir) e Thaciano (Rafael Ratão)

Técnico: Rogério Ceni

FLAMENGO: Rossi, Wesley (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz (Alcaraz), Gerson e Arrascaeta (Allan); Bruno Henrique (Michael) e Gabigol (Plata)

Técnico: Filipe Luis