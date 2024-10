Flamengo ganha respiro após série de lesões e tem apenas operados no DM

Do UOL, no Rio de Janeiro

Depois de quase uma epidemia de lesões musculares, o Flamengo conseguiu zerar o departamento médico nesse sentido. Agora, os únicos entregues à recuperação são os jogadores que passaram por cirurgias, mas o clube conta os dias para ter Luiz Araújo de volta na reta final da temporada. Se não repetir o problema que teve com Tite, o clube pode ter um trunfo para o treinador Filipe Luís.

O que aconteceu

Michael era o único jogador ainda em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa. Ele voltou a ser relacionado na última quarta-feira, contra o Corinthians, e entrou no segundo tempo.

Alex Sandro sentiu um desconforto no posterior da coxa direita, mas não tem lesão. Ele seguirá um trabalho de controle de carga no Ninho do Urubu e fica fora da partida contra o Bahia.

O Flamengo vai aproveitar a Data Fifa para tentar deixar o elenco 100% fisicamente. A equipe terá um clássico com o Fluminense e o jogo de volta da Copa do Brasil em sequência. A esperança é que os convocados retornem sem problemas. Gonzalo Plata e Gerson estão certos, enquanto Arrascaeta, De la Cruz e Varela aguardam a confirmação do Uruguai e Erick Pulgar a do Chile.

Luiz Araújo ainda vai demorar mais um pouco para retornar. O atacante passou por uma artroscopia após levar uma pancada no joelho direito e tinha recuperação prevista para seis a oito semanas. A cirurgia aconteceu em 18 de setembro.

O camisa 7 voltou a frequentar o Ninho do Urubu nesta semana. Ele agora inicia um trabalho com a fisioterapia para depois passar pelos estágios de transição. Caso avance para a final da Copa do Brasil, o Flamengo fará de tudo para tê-lo à disposição. Os jogos estão marcados para 3 e 10 de novembro.

Depois de uma sequência de partidas perdendo atletas por problemas físicos, o Flamengo teve um respiro. Nas últimas partidas, apenas Wesley foi substituído por ter sentido já na reta final contra o Grêmio, mas foi utilizado como reserva na partida seguinte. Alguns atletas, vale frisar, jogaram menos minutos por causa do controle nas cargas.

O Flamengo não tem o elenco completo à disposição desde fevereiro. Desde o jogo contra o Volta Redonda, em 10 de fevereiro, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, a equipe sempre teve pelo menos um atleta entregue ao departamento médico nas partidas.

Filipe vai priorizar?

Um dos temas que dominou o debate na temporada foi sobre priorizar competições. Tite afirmava que não poupava - e sim cuidava -, mas optou por usar o time reserva em algumas partidas do Brasileirão.

Filipe Luís abraçou o discurso da diretoria de não priorizar competições. Ele afirmou que não gosta de poupar jogadores. Para ele, ao menos, o Flamengo só terá pela frente a reta final da Copa do Brasil e 11 rodadas do Brasileirão em cerca de dois meses.

Não gosto muito de poupar. Claro que a gente tem que ir com as melhores peças no momento. E muitas vezes vão ser outros jogadores. Pelo momento que eles vivem, pelo físico, pelo mental, pela parte técnica, por alguma coisa. Por isso existem trocas. Mas eu gosto de tratar todas as competições como importantes, sabendo da dificuldade que é. Mas acho que ter bastante jogo na temporada é um privilégio. Isso quer dizer que esse elenco vai mostrar a força dele, porque temos um elenco altamente qualificado que nos permite repor as peças se um se machuca. Quando o calendário está apertado a gente pode ver mais ainda a força desse elenco aqui.

Filipe Luís

O Flamengo volta a campo neste sábado (5), às 19h (de Brasília), contra o Bahia. Além de se manter no G4, a equipe também busca ficar viva na briga pelo título brasileiro.